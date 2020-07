Il Porsche Club GT al via da Misano il 5 luglio con un nuovo calendario: l’inedito monomarca di time attack con protagoniste le 911 racing e stradali può finalmente accendere i motori

Il Porsche Club GT, nuovo monomarca nazionale protagonista sui più importanti circuiti italiani, accenderà finalmente i motori domenica 5 luglio al Misano World Circuit. Dopo il rinvio di marzo, i promotori del Porsche Club Umbria ribadiscono il format originario della serie che, riconosciuta ufficialmente da ACI Sport e con protagoniste le Porsche 911 GT3 e GT3 RS stradali e le GT3 Cup da corsa, proporrà lo spettacolo delle sfide adrenaliniche del time attack, la specialità che premia la ricerca del limite e del giro più veloce.

Il Porsche Club GT 2020 conferma dunque tutti i cinque round, che a partire da quello di Misano tra due domeniche si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative anti covid-19. All’esordio stagionale in riva all’Adriatico seguiranno gli appuntamenti di Monza il 26 luglio, Imola il 20 settembre, Vallelunga l’11 ottobre e Mugello il 1° novembre.

Sono quattro le categorie in gara, con classifiche e premiazioni distinte: Goodyear GT3 RS (protagoniste tutte le Porsche GT3 RS modello 991), Panta GT3 (Porsche GT3 modello 991 gen.II e modello 992), Paddock GT (Porsche GT2 e GT3 fino al modello 997 + GT3 RS 991 gen.I + tutte le GT4) e D-Factory Cup (tutte le Porsche 911 GT3 Cup da pista protagoniste odierne e in passato nella Carrera Cup Italia).

Il format dei weekend di gara include per ciascun pilota 4 turni da 25 minuti. Il primo è valido come sessione di prove libere (con possibilità di affiancare un passeggero), i successivi saranno di gara. La classifica di ciascuna categoria scaturirà dalla somma dei due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara e un ulteriore punteggio premierà il giro più veloce in assoluto.

Elevata attenzione è dedicata a tutti gli aspetti mediatici e promozionali, coordinati da un team di professionisti e con già in previsione una diretta streaming di tutti gli appuntamenti e la presenza di ospiti speciali. In questa prima stagione il Porsche Club GT scende in pista insieme a tutti i propri partner tecnici e commerciali: Centro Porsche Firenze, Goodyear, Panta, Paddock, D-Factory, Serani Motorsport, Stand 21, DL Racing, CBS Compositi, MGM, Granlat, Lucini Surgical Concept e Dermoflora Seven.

Le iscrizioni al campionato sono aperte a tutti i soci Porsche Club italiani ed europei. Info e moduli di adesione disponibili sul sito ufficiale www.porscheclubumbria.com nella sezione “Porsche Club GT”.

Tutte le news sul sito e sui social media www.facebook.com/porscheclubgt/ e www.instagram.com/porscheclubgt/

CALENDARIO Porsche Club GT 2020

5 luglio: Misano

26 luglio: Monza

20 settembre: Imola

10 ottobre: Vallelunga

1° novembre: Mugello