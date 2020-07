Takagi & Ketra con Elodie omaggiano Il Ciclone

Takagi & Ketra con Elodie omaggiano Pieraccioni nel video di “Ciclone”: i protagonisti riproducono la celebre scena del flamenco

Un omaggio a uno dei film cult della commedia italiana. Non poteva essere altrimenti il video di “Ciclone”, l’ultimo singolo di Takagi & Ketra con Elodie, Mariah e Gipsy Kings.

Il video, con la regia degli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), è ispirato all’iconica scena del flamenco de “Il Ciclone”,la pellicola di culto degli Anni 90 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, che vede proprio il regista protagonista di un cameo d’eccezione nel finale della clip.

Arrivate con un pulmino nella campagna toscana Elodie, insieme alle ballerine Lorella Boccia, Giulia Pauselli e Federica Panzeri, danza con passi di flamenco rievocando l’atmosfera della pellicola originale, davanti a una carrellata di personaggi.

Il primo in ordine di apparizione è Francesco Mandelli, che fa le veci di Massimo Ceccherini nel ruolo di Libero intento a dare il ramato e a cercare di sintonizzare la tv (dove va in onda Mariah, cantante rivelazione della scena reggaeton, trap, r&b mondiale) con un’antenna fatta di pentole.

Sergio Forconi interpreta, come nel film Osvaldo, il padre del protagonista, e si unisce alla danza delle ragazze insieme all’attrice Valentina Ottaviani (nei panni di Selvaggia). Sul finale del video due ragazzi in motorino arrivano a tutta velocità e si schiantano nel fienile uscendone completamente impolverati: sono Takagi & Ketra, che chiudono così la citazione di una delle commedie più divertenti e di successo del cinema italiano.

“È arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita. Quest’anno ancora più degli altri. “Ciclone” è una canzone – commentano Takagi & Ketra alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – nata per cercare di portare una bella dose di energia positiva. L’abbiamo scritta insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Miki La Sensa e siamo felici che con noi ci siano Elodie, una delle voci più cool del pop italiano, Mariah artista di Miami, astro nascente della musica che abbiamo avuto modo di conoscere prima ancora di collaborare, e i leggendari Gipsy Kings che sognavamo di coinvolgere nel brano. Per il video ci siamo ispirati a “Il Ciclone” film cult che ci sembrava perfetto per rappresentare la canzone: un mix di atmosfere anni ‘90, di tradizione italiana e spagnola, con i temi del flamenco, dell’amore, del ballo e con una gustosissima sorpresa finale per cui ringraziamo molto Leonardo Pieraccioni!”