Radicalstorage: arriva l’app per viaggiare “leggeri”. Bagbnb si trasforma e sta lanciando un network di servizi che punta a ottimizzare l’esperienza di viaggio

Bagbnb, l'azienda romana leader mondiale del deposito bagagli, si trasforma e anticipa il cambiamento con un nome che vuole sottolineare una scelta chiara per i viaggiatori. Insomma da oggi basta cliccare il sistema di check-in e check-out sarà contactless e quindi più veloce, più efficace e più sicuro, specialmente in questo periodo di distanziamento. I viaggiatori e i partner potranno gestire in tutta sicurezza ogni step legato al loro deposito, dalla consegna del bagaglio, al ritiro, tutto grazie all'app (Radicalstorage appunto) disponibile su GooglePlay e Apple Store. Una nuova piattaforma e un nuovo sito – con servizi innovativi – per convertire le esigenze di viaggio in un'esperienza unica.

«Radicalstorage.com è solo il primo passo – spiega il CEO, Alessandro Seina – verso l’intera vision della nostra scaleup. Vogliamo diventare il punto di riferimento per chi arriva e parte da una città grazie a un’offerta di soluzioni e servizi innovativi che supporteranno i viaggiatori durante il loro viaggio, dall’arrivo fino alla partenza da una città. Tutti ci aspettiamo di tornare alla normalità il prima possibile, ma allo stesso tempo vogliamo che le cose non tornino esattamente come prima, vogliamo un cambiamento e lo vogliamo in meglio».