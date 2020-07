L’ex Amici Nicole Vergani torna con il singolo “Alieni”: un pezzo che parla alla sua generazione, costantemente in bilico fra essere e apparire…

Arriva venerdì 3 luglio in radio il singolo che segna il ritorno sulla scena musicale di un volto molto amato sia della tv che – ora – del web: parliamo di NICOLE VERGANI, fra le voci più apprezzate dell’edizione di Amici di 2 anni fa, e ora instagrammer molto seguita per la sua spontaneità e solarità.

Appassionata d’arte e di stile, è però la musica il suo elemento naturale, quello attraverso cui sente di esprimere meglio la sua anima artistica. Non poteva quindi che tornare al suo primo amore, e lo fa con “ALIENI”, un pezzo che parla alla sua generazione, costantemente in bilico fra essere e apparire…

Hai visto, c’è una festa chiusa, per entrare devi avere il pass

Hai visto che non è Las Vegas senza la sabbia di plastica

Hai visto, ci mettiamo in fila, ma siamo tutti celebrità, perché fa bene all’autostima…

Dimmi la verità: come ci vedi da là?

Qui facciamo a gara per sembrare meno soli…

“ALIENI parla dell’ansia di “perfezione”, della finta verità che si nasconde dietro i social, dove se non hai follower non vali niente e i numeri contano più delle amicizie…

Avevo bisogno di dire a tutti che non è questa la verità. Che tutti siamo umani a prescindere da tutto. Avevo bisogno di dire che a me tutta questa finta felicità mi ha stancata, siamo esseri umani non alieni. Un testo che mi rappresenta al 100%, ed è stato un emozionante vedere gli autori del brano trasformare i miei pensieri in una canzone…” commenta l’artista.

NICOLE VERGANI si è avvicinata alla musica da piccolissima: girava per casa con una paletta tenuta come fosse un microfono, tenendo i migliori concerti davanti allo specchio (altro che San Siro..!) Ha scoperto il rock a 7 anni grazie a papà e il pop grazie a mamma. Vasco Rossi è stato il suo idolo dalla tenera età, suo papà le raccontava di quando nessuno sapeva chi fosse e faceva chiusura nei locali con Albachiara e Nicole si è sempre ispirata e identificata in lui, un po’ perché abita in un paesino sperduto milanese, un po’ perché anche lei si sente la sconosciuta che crede fortemente nei sogni!

Ha iniziato a studiare canto a 12 anni, litigando con tutti i suoi insegnanti che le dicevano di non crederci troppo perché il mondo della musica è complicato ed è impossibile sfondare: si sentiva l’unica a credere nel suo sogno… Ma la musica l’ha sempre accompagnata, è stata la sua ancora nei momenti più bui…

Poi è arrivato Amici nel 2017 e da lì è cominciato tutto, li ha iniziato a vedere il sogno prendere forma… Un’esperienza che l’ha fatta crescere e capire che artista vuole essere!

E oggi, a distanza di 3 anni, Nicole è qui, è pronta, è se stessa al 100%, è entusiasta, ha qualcosa da dire e ha voglia di dirlo a tutti!

“Credo molto in questo progetto, è un po’ la mia rinascita e spero possa lanciare un messaggio al giovane pubblico che mi segue. Ho un team incredibile alle spalle che mi supporta e tante persone che mi vogliono bene. Cosa mi aspetto dal futuro? Tendo sempre a non crearmi illusioni quindi per scaramanzia non dico nulla, posso solo dire che ora inizia il viaggio, e sicuramente questo è solo il primo step. Sono tornata e non vedo l’ora di dirvi tutto!”