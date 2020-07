Mietta torna con il singolo “Spritz Campari”

Mietta torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Spritz Campari”, disponibile da oggi sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Oggi esce in digitale e in radio il nuovo brano di Mietta, dal titolo “Spritz Campari” (etichetta discografia Platinum Studio, distribuzione The Orchard – ascolta su Spotify) e in contemporanea online anche il videoclip, eccolo:

Mietta racconta così il brano, scritto da Karin Amadori, Valerio Carboni e Vincenza Casati e prodotto artisticamente e arrangiato da Diego Calvetti e Valerio Carboni: “È un brano volutamente e magicamente leggero. È la voglia di staccare per un attimo e riuscire a non pensare a tutto ciò che abbiamo visto e sentito dall’inizio dell’anno. È la sintesi di ciò che in molti, in questi mesi, abbiamo capito: abituati a correre troppo, andare ovunque e volere tutto, ci è capitato di doverci bloccare e di riflettere su cosa sia importante: a volte anche solo una bevuta con gli amici o capire se la persona con la quale stiamo sia quella giusta. La forza di questo brano è che è difficile da non canticchiare e mi piace l’idea che questa estate ci possano essere una serie di ‘duetti’ improvvisati tra me e gli ascoltatori”.

Il videoclip è girato da Mauro Russo e Druga ed è totalmente ambientato nella Taranto vecchia: è lì che si aggira una donna (interpretata da Mietta) intenta a cercare un modo per far “pagare il conto” all’ex che l’ha tradita.

LINK

https://www.facebook.com/MiettaOfficial/

https://www.instagram.com/mietta_official/?hl=it