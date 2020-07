Lugliobambino, un festival tutto per i più piccoli

Dal 5 luglio in cinque comuni dell’area metropolitana fiorentina torna la rassegna “LuglioBambino”: teatro, circo, animazioni, cinema e laboratori. Il tema della ventisettesima edizione? La gentilezza cambierà il mondo

Ci sono streghe terribili, aviatori in mongolfiera, orologi che segnano tredici ore invece delle classiche dodici. Non può mancare il circo, il brutto anatroccolo e una principessa triste. Il festival LuglioBambino dà un segnale di continuità e anche in questo difficile 2020 imbastisce il suo ricco programma di teatro, circo, animazioni, laboratori, letture e incontri dedicati ai più piccoli (ma non solo a loro). Perché per dimenticare la pandemia a volte basta la fantasia e la voglia di vivere il sociale, ovviamente in sicurezza. Dal 5 al 23 luglio si dipana la ventisettesima edizione della rassegna ideata da Manola Nifosì con Sergio Aguirre, che ormai è diventata un importante presidio culturale per l’area metropolitana fiorentina, dove ciascuna città protagonista ha individuato la propria vocazione artistica: il teatro per ragazzi nella capofila Campi Bisenzio, il cinema a Calenzano, la letteratura per l’infanzia a Sesto Fiorentino, il circo a Signa e l’arte contemporanea a Scandicci.

Il filo conduttore quest’anno è la gentilezza, raccontata anche dalla locandina dove un elefante regge un ombrello con la proboscide per fare ombra a un topolino. “E’ tempo di cercare le parole “gentili” che generino azioni “gentili” – spiegano gli organizzatori – La gentilezza cambierà il mondo. E’ la risposta all’indifferenza con cui ignoriamo i cambiamenti che imputiamo alla sorte. Essere gentile significa essere presente per l’altro, prestargli attenzione, saper ascoltare. Imparare l’attesa, l’educazione, il rispetto. Imparare a rispettare se stessi e gli altri”.

Il Festival prende il via domenica 5 Luglio alle ore 18.30 a Signa (Parco dei Renai) con Gianni Risola che presenta lo spettacolo “Otto Panzer Show”. Otto è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente, sbruffone ma anche dolce.

Il 6 Luglio il festival si sposta a Sesto Fiorentino (Biblioteca Ragionieri) Il Centro Iniziative Teatrali presenta La strega terribile uno spettacolo di animazione teatrale. Cosa succederebbe se tutti i giorni una strega terribile, che passa il suo tempo a mangiare i bambini, si appostasse davanti alla scuola e, con il suo cesto della spesa, facesse raccolta di maschietti e femminucce. E poi li portasse lontano lontano, oltre i monti e le valli, al di là dei fiumi e dei boschi…. Prenotazione obbligatoria- 055 759 1860

Dal 7 al 10 di Luglio il Festival invade poeticamente Calenzano con il Cinema come protagonista, con Siamo tutti videomakers il laboratorio cinematografico per bambini dagli 8 ai 12 anni: a cura di Lorenzo Ciacciavicca. Ma non solo cinema, il 7 luglio al Castello di Calenzano si presenta lo spettacolo di trasformismo, illusionismo e musica su trampoli Pindarico, Un volo in bilico tra il reale e l’immaginario. L’8 Luglio al parco del Neto, l’animazione teatrale “La strega terribile”, il 9 Luglio la presentazione del cortometraggio realizzato dal laboratorio cinematografico e la proiezione del film di animazione ‘L’uomo che piantava gli alberi’ ed il 10 Luglio sempre al Castello si presenta lo spettacolo di teatro di figura con cinque tecniche diverse, tratto dall’opera di Camille Saint-Saëns, Il carnevale degli animali, lo spettacolo è frutto della maestria e della sensibilità di un artista poliedrico specializzato in magia comica e fantasismo, sempre alle ore 21.30, per gli eventi di Calenzano l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (3298628437).

Dall’11 al 18 Luglio il Festival si sposta al Centro di Campi Bisenzio con animazioni, laboratori e letture nel pomeriggio, le sera spettacoli al giardino di Villa Rucellai. la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi di Campi Bisenzio (3298628437) ed il costo biglietto è di € 2,00.

Si parte sabato 11 con il Brutto brutto anatroccolo della compagnia Proscenio teatro, Un racconto dove è possibile divertirsi, identificarsi e partecipare, per vivere insieme una bella e significativa storia, perché di questo crediamo ci sia tanto bisogno. La domenica 12 Teatrombria presenta la sua versione de “La Bestia e la Bella”, teatro di Figura con pupazzi e ombre.

Dal 13 all’16 Luglio nel giardino di Villa Rucellai si presenteranno gli spettacoli in concorso, visionati dalla Giuria dei Bambini e la Giuria dei Giornalisti.

Il 13 Luglio la Compagnia NATA presenta Emanuela e il lupo, la giovane Emanuela, si mette in viaggio finché arriva in un bosco, dove decide di fermarsi; comincia a costruire la sua casa in una luminosa radura, ma non sa che un lupo, nascosto tra i cespugli, lo sta spiando.

Il 14 Luglio Trabagai Teatro porterà La principessa triste. Un pentolaio arriva con il suo carretto pieno di pentole e si presenta ai bambini: interagisce con loro e davanti a loro, come per magia, trasforma il carretto in un castello, dalle cui finestre si affaccia la principessa triste.

Mercoledì 15 Luglio teatro d’attore ed opere d’arte con Cuore di pane, presentato dal Teatrino dei Fondi. Ci saranno viaggi e sbagli, per arrivare alla fine della storia con il pane perfetto. Cuore di pane è uno spettacolo sensoriale e poetico, dove il tempo diverrà più lento e le immagini saranno evocative.

L’ultimo spettacolo in concorso il 16 Luglio sarà Carlotta e la valigia del dottore produzione di Guascone Teatro, Una mattina un raffreddore può condannare ad un giorno di solitudine mentre i “compagni” sono impegnati in scorribande tra i corridoi della scuola. Niente paura, la fantasia di Carlotta, metterà ogni cosa a suo posto e se ne vedranno delle belle.

Infine il venerdì 17 luglio Fantulin con il suo teatrino di burattini presenta Circo matto ed il 18 luglio, Attodue ci farà vedere l’ultima produzione di teatro ragazzi Povero Re di Alessandra Bedino per la regia di Simona Arrighi. Una casetta molto strana nel bel mezzo di un bosco tiene prigionieri due ragazzi. Due fratelli che non sanno chi sono, dove sono e da dove vengono

Dal 21 al 23 Luglio la chiusura del festival sarà a Scandicci presso la Biblioteca Comunale Martini. Martedì 21 alle 17.30 Drum Rum teatro presenta uno spettacolo di fiabe e musica L’orologio di 13 ore, C’era una volta un orologio…beh, direte voi, che c’è di strano? Di orologi è pieno il mondo… Si ma questo orologio era speciale…

In un luogo fuori dal tempo, una contafiabe e un musicista sono venuti a vivere con gli spettatori la tredicesima ora,

Mercoledì 22 luglio sempre alle 17.30, il laboratorio sulla gentilezza, La parola Ciao! Omaggio a Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita. Che colore hanno le parole gentili? E quelle che feriscono e fanno male sono affilate come lame o pesanti come sassi?

Giovedì 23 Luglio chiude il Festival con La strega terribile del Cit sempre alle ore 17.30 la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi di Scandicci (0557591860)

www.lugliobambino.com

Per info: 347 243 3106 – 329 863 8437