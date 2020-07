Comicon a Napoli dal 29 aprile al 2 maggio 2021

Comicon torna a Napoli dal 29 aprile al 2 maggio 2021: nell’attesa dell’edizione numero 22 della manifestazione nasce Comicon Extra

La 22^ edizione di COMICON si terrà a Napoli dal 29 aprile al 2 maggio 2021. COMICON ha deciso di mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei visitatori, degli artisti, degli espositori e di tutto lo staff rimandando al prossimo anno il festival nella sua forma più pura: una grande festa con 160.000 partecipanti. Nel frattempo COMICON non lascia solo il pubblico e, come sta già facendo da marzo con le attività COMICON Live Online, dà vita a COMICON EXTRA, un’edizione 21½ che comprende un vasto programma di attività online, ma anche dal vivo – sempre nel rispetto delle norme di sicurezza – tra le mostre dedicate a Milo Manara e Davide Toffolo. Ed è proprio grazie al rapporto di fiducia, rispetto e affetto di COMICON nei confronti del suo pubblico che emerge un’importante decisione: chi ha già acquistato il biglietto o l’abbonamento per COMICON 2020 potrà decidere se conservarlo per l’edizione 2021 (e utilizzarlo anche per tutte le attività COMICON EXTRA) o chiedere il rimborso. Nonostante la complessa situazione economica del Paese e quindi anche del festival, COMICON va così incontro alle difficoltà che anche i visitatori stanno attraversando e non propone la sostituzione del biglietto con un voucher, ma offre la possibilità di ottenere il rimborso.

COMICON EXTRA: DA GIUGNO A DICEMBRE ATTIVITÀ ONLINE E DAL VIVO

COMICON EXTRA si svolgerà per tutto il 2020, con un ricco ed ambizioso programma di attività sia online sia dal vivo, che toccheranno tutte le aree e i settori che abitualmente compongono la manifestazione: fumetti, cinema e serie tv, giochi di ruolo, videogames, cosplay, kpop e giochi dal vivo. Il programma completo sarà presentato a metà luglio.

COMICON EXTRA ONLINE

Per la sezione Cinema e serie tv si partirà con una intervista a Margherita Morchio, la giovane protagonista di Curon, la più recente produzione originale italiana di Netflix, un fantasy con sfumature horror incentrato sulle leggende legate al campanile sommerso nel lago di Resia. Margherita è stata anche protagonista nel 2018 di Succede, produzione Warner Bros tratta dal romanzo generazionale di Sofia Viscardi.

Per gli appassionati di giochi, le attività proseguiranno a luglio con una campagna Epic di Dungeons & Dragons, online sempre su Discord.

Il fumetto torna protagonista con: il Torneo delle Mazzate – format di sfide tra disegnatori che si battono a colpi di disegno in diretta social – le performance di live drawing chiamate Ring, cicli di incontri dedicati a novità o a grandi classici, la proclamazione dei vincitori dei Premi Comicon/Micheluzzi e il Report 2020 sulla produzione di fumetti in Italia.

Per i frequentatori dell’Asian Village e gli amanti di anime e manga, le novità sono imminenti: un’intervista esclusiva ad uno dei nuovi maestri del manga contemporaneo, già ospite previsto per Comicon; un innovativo contest di performer individuali di Kpop; nuove iniziative come l’Asian Village Day Online che, ad aprile, ha avuto il piacere di ospitare persino Azumi Inoue, la cantante originale di Totoro!

COMICON EXTRA DAL VIVO

Tra le prime attività di COMICON EXTRA dal vivo:

FumettoArt Tour: a partire da settembre, un cartellone di oltre dieci mostre dedicate a grandi maestri e nuovi protagonisti del fumetto italiano, tra cui una mostra dedicata a Milo Manara ed una firmata da Davide Toffolo, ospitate in varie città italiane e in ciascuna delle province della Regione Campania – Avellino, Benevento, Caserta, Salerno – con un evento speciale a Napoli.

Inoltre torneranno, in speciali weekend estivi, le attività di gioco, intrattenimento e rievocazioni dal vivo dell’Area Neverland, così come gli incontri, i laboratori creativi per bambini e l’area ludoteca di Comicon Kids.

Infine, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, la programmazione di Comicon Extra si concluderà con un ulteriore Evento Speciale, un COMICON EXTRA FESTIVAL previsto agli inizi di dicembre.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI 2020: COSA FARE

Per quanto riguarda i visitatori che hanno acquistato i biglietti per l’edizione 2020, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) questi saranno automaticamente validi per l’evento del 2021, senza bisogno di effettuare altre operazioni, anzi, per ringraziare coloro che conserveranno il biglietto, COMICON ha deciso di renderlo valido per l’ingresso a tutti gli eventi COMICON EXTRA.

COMICON ha anche scelto di non proporre voucher a chi non vuole o non può aspettare il 2021, che potrà quindi richiedere il rimborso del prezzo del biglietto a partire dal 30/6, direttamente attraverso un form disponibile sul sito comicon.it, dove sono spiegate le procedure per ottenerlo.