Musica dal vivo: a Roma nasce Soul Terrazz

Nuovi format per la musica dal vivo dopo l’emergenza Covid-19. A Roma nasce Soul Terrazz con appuntamenti tra il 10 e il 31 luglio

I live ai tempi dell’emergenza sanitaria trovano nuove forme e nuovi spazi. A Roma Zalib e il Circolo Arci Kokè lanciano Soul Terrazz, un format nuovo che porterà in città quattro live a ritmo di Soul, Jazz, Funk, R&B e Hip-Hop. Un “laboratorio culturale” situato nel cuore di Trastevere che verrà successivamente diffuso in streaming su YouTube. C’è una resident band composta da Francesco Fratini (tromba), Paolo Zou (chitarra), Adriano Matcovic (basso), Davide Savarese (batteria) e Benjamin Ventura (tastiera) che incontrerà ogni sera un artista diverso. Confermati per ora S.W.E.D – il “Sinatra” del rap italiano – e William Pascal, tra i fondatori del collettivo Do Your Thang, che apriranno la rassegna online in onda il 10 luglio sul canale YouTube Soul Terrazz. Si prosegue, sempre in streaming, il 17 luglio con Rbsn (Pyramid Studio), ibrido tra Nu Jazz e Soul, il 24 con Ainé, artista noto anche al pubblico internazionale sotto l’etichetta discografica Universal Music, che con il suo mix tra Hip-Hop e Soul sta diventando uno dei nuovi protagonisti della scena R&B italiana e infine il 31 con Lucci, uno dei maggiori – e storici – esponenti del rap romano.