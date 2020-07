Interland: il videogioco per capire i rischi del web

Arriva Interland: un videogioco per capire i rischi del web promosso da Google e Fondazione Mondo Digitale

Con l’emergenza sanitaria coronavirus e la chiusura delle scuole, anche i più piccoli hanno avuto a che fare con i nuovi strumenti della didattica a distanza, e hanno potuto vedere più da vicino le opportunità ma anche i rischi del web. È nato per questo ‘Interland’, un gioco interattivo che insegna ai bambini le basi della sicurezza online in modo divertente. Sviluppato all’interno del programma ‘Vivi Intenet, al Meglio’, il gioco online è pensato per bambini dai 6 ai 13 anni, ed è gratuito e accessibile a tutti.

Lanciato da Google insieme a Fondazione Mondo Digitale, Interland è stato creato con l’aiuto di esperti di sviluppo di sicurezza digitale. Si tratta di un mondo originario, composto da 4 territori, in cui i bambini devono fronteggiare hacker, phisher, chiacchieroni e bulli, esercitando le abilità necessarie per essere bravi cittadini digitali. Attraversando il Fiume della realtà, che scorre a Interland tra realtà e finzioni, i bambini imparano così a non cadere nelle trappole del web.

“Dai mesi difficili appena trascorsi abbiamo appreso quanto Internet sia stato d’aiuto nelle nostre giornate – ha detto alla Dire giovani (www.diregiovani.it) Giorgia Abeltino, direttore Public Policy, Sud Europa- Affinché l’esperienza in rete sia più sicura e accogliente per tutti, per noi è fondamentale aiutare le famiglie ad apprendere ed interiorizzare alcuni importanti principi di cittadinanza digitale, a partire dalla consapevolezza che digitale è reale e che ciò’ che accade online può avere delle conseguenze nella vita di tutti i giorni. Apprenderlo fin da piccoli è fondamentale per crescere più consapevoli delle enormi potenzialità offerte dall’innovazione digitale tanto quanto delle sfide ad essa connesse”.

In occasione del lancio di Interland, Google dedichererà tutto un weekend (sabato 20 e domenica 21 giugno), alla scoperta degli Interland Lab, laboratori online gratuiti di 40 minuti ciascuno, in cui bambini nella fascia di età tra i 6 e i 13 anni potranno esplorare il mondo di Internet mettendosi alla prova con Interland (per iscriversi: https://interland.mondodigitale.org/b/).

“Mai come in questo periodo il digitale ha saputo manifestarsi in tutta la sua forza, svelando infinite opportunità ma anche rischi ed effetti collaterali a cui soprattutto i ragazzi più giovani spesso si trovano esposti- ha detto Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale- Non c’è dubbio che la cultura, anche quella digitale, passi dalla scuola, e che nella scuola la cultura passi inevitabilmente attraverso gli insegnanti. È a loro che con il programma ‘Vivi Internet, al meglio’ ci rivolgiamo, per aiutarli ad acquisire competenze e strumenti per formare cittadini digitali responsabili di oggi e domani. Entro il 2021 una squadra di docenti ambasciatori porterà il progetto nelle scuole con effetto moltiplicatore e virale nelle regioni di tutta Italia. Siamo entusiasti di essere al fianco di Google in questa importante sfida”.