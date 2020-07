Il Poeta Ebbro: la premiazione il prossimo agosto

Il Poeta Ebbro: la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio si terrà a Spoleto alla fine del prossimo agosto

A causa della pandemia non è stato possibile bandire il concorso per il Premio Il Poeta Ebbro…di colori (la Poesia incontra la Pittura e la Fotografia), ed allestire la Mostra delle opere concorrenti. Pertanto l’Edizione 2020, che si svolgerà a Spoleto possibilmente a fine agosto, premierà gli Artisti (pittura e fotografia) che negli anni si sono ispirati, o hanno dedicato le loro opere, alle poesie d’amore di Anna Manna, ideatrice e fondatrice del Premio. L’Edizione 2020, in tutte le sue Sezioni, sarà pertanto dedicata ai PREMI SPECIALI riservati ad artisti di fama nazionale ed internazionale. Anche per la nuova Sezione letteraria saranno assegnati Premi Speciali.

PREMIO “IL POETA EBBRO…di colori” 2020

PREMI SPECIALI

Sezione POESIA E PITTURA

La Giuria, composta da Eugenia Serafini (Presidente), Anna Manna, Sandro Costanzi, Alessandro Clementi, in questa edizione ha deliberato di assegnare Premi Speciali fuori concorso agli artisti che negli anni si sono ispirati, o hanno dedicato le loro opere, alle poesie d’amore della poetessa Anna Manna, fondatrice del Premio “Il Poeta ebbro”. Le poesie cui sono state ispirate le opere artistiche sono pubblicate nel volume “Ebbrezze d’amore, dolcezze e furori”, di Anna Manna, Nemapress Edizioni, 2019. Il libro ha vinto il primo premio assoluto per la Poesia edita al Premio Internazionale “Città del Galateo” 2020. Di seguito, in ordine alfabetico, gli insigniti del Premio Speciale.

CECILIA ARGUELLO

Per il dipinto Tenerezza, dedicato alla poesia Casti amanti;

GIOVANNA GUBBIOTTI

Per il dipinto ispirato dalla poesia Partire da Roma;

RUGGERO MARINO

Per la composizione pittorica “La donna farfalla” per la poesia Primavera senza scampo

MILENA PETRARCA

Per il dipinto Tramonto, dedicato alla poesia Tramonto

Sezione POESIA A TEATRO

La Giuria ha deciso di tributare il Premio Speciale a:

ORNELLA CERRO

LORENZA CONTI

Per aver declamato, in tempi diversi, poesie tratte dal volume “Ebbrezze d’amore, dolcezze e furori” nella Galleria Alberto Sordi, nell’ambito degli Eventi di Antonio Bruni “Un Pensiero per Roma” e Colossea.

Sezione PERSONALITA’ DELLA CULTURA

Ambasciatore GAETANO CORTESE – PREMIO ALLA CULTURA

Per essere fondatore e curatore, dal 2000 ad oggi, della Collana di libri dell’Editore Carlo Colombo dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.

ANTONIO FIORE – Omaggio alla Carriera

Pittore futurista

Premio Leonardo 2020

Nicolò Giuseppe Brancato

Per la raccolta, traduzione e pubblicazione delle Favole di Leonardo da Vinci.

Ogni anno questo Premio alla cultura sarà assegnato a chi ha omaggiato un grande dell’Arte, cui questa Sezione sarà intitolata. Quest’anno si rende omaggio a Leonardo da Vinci, essendo ricorso nel 2019 il Cinquecentenario della morte.

PREMIO GENIUS LOCI

LUCA FILIPPONI

Per l’organizzazione e la diffusione della Cultura a livello internazionale.

PREMIO EBBRA IDEA…. di colori

SERENA MAFFIA

Per il volume “Mostropoeta” (Lepisma Editore).

Sezione Poesia e Fotografia – in ordine alfabetico

Daniela Fabrizi

Per la foto dedicata alla poesia “Meteorite” e la foto ispirata dalla poesia “La battaglia dei fiori”.

Lorenzo Silvestroni

Per le foto ispirate e dedicate alle poesie per Roma di Anna Manna.

Maria Cristina Valeri

Per la foto ispirata e dedicata alla poesia “Contatto celeste”.

La foto è stata esposta a Casa Menotti nell’aprile 2016, nell’ambito della Mostra personale di Maria Cristina Valeri “Anemos – Narrazioni simboliche”.

MARIO GIANNINI – Omaggio alla carriera

Per aver firmato la copertina del libro “Ebbrezze d’amore, dolcezze e furori” di Anna Manna.

Sezione LETTERATURA

La Giuria, composta da Mario Narducci (Presidente), Liliana Biondi, Clara Di Stefano, Anna Manna, Goffredo Palmerini, ha deliberato il conferimento dei Premi Speciali alle seguenti Personalità:

TIZIANA GRASSI – Personaggio dell’anno

BENITO GALILEA – Poeta dell’anno

SELENE PASCASI – Poeta cromatico

Infine, il bando di concorso per il 2021, sia per la Sezione Arti figurative che per la nuova Sezione Letteratura, sarà presentato durante la Cerimonia di consegna dei Premi Speciali, che si svolgerà a Spoleto a fine agosto, con data da stabilire. Gli artisti, per l’edizione 2021, dovrano ispirarsi alle poesie di Anna Manna e a quelle di Serena Maffia, pubblicate nel volume “A gambe levate”, Giuliano Ladolfi editore.