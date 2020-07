Eugenio in Via Di Gioia ripartono da Bologna

Gli Eugenio in Via Di Gioia ripartono dal Locomotiv Club di Bologna il 4 luglio. La band ha anche confermato i concerti di novembre

Gli Eugenio in Via Di Gioia hanno annunciato sui social il loro ritorno live. La band si esibirà a Bologna il 4 luglio al Locomotiv Club.

I biglietti sono disponibili su vertigo.co.it, thegoodnessfactory.it e su Libellula Music.

“Non riusciamo a stare fermi – scrive il gruppo – dopo i concerti dalla finestra e i live in diretta social vogliamo tornare sul palco. Abbiamo deciso di alleggerirci e preparare uno spettacolo diverso, semplice, riducendo al massimo l’impatto ed eliminando il superfluo. Gli unici pesanti e d’impatto saremo noi. 4 chili in più a testa”.

Non è escluso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che vengano annunciate altre date estive. Al momento, restano confermati i live che la band dovrebbe tenere a novembre in giro per l’Italia (a Venaria Reale, Bologna, Roma e Milano).