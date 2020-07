Majello online con il video di “Non fa mai male”

Online il videoclip di “Non fa mai male” (etichetta Supernova), brano d’esordio di Majello, il nuovo progetto di Tony Maiello

Online il videoclip di “Non fa mai male” (etichetta Supernova), brano d’esordio di Majello, il nuovo progetto di Tony Maiello, disponibile già in digitale (ascolta su Spotify) e in rotazione radiofonica. Ecco il link:

https://youtu.be/5yzkgWk9nI8

“È la prima volta che non compaio in un video, questo perché ho scelto di stare anche io dall’altra parte dello schermo, almeno per una volta – racconta Majello -. Ho scelto due ballerini perché mi piaceva l’idea di rappresentare l’amore come una sorta di danza e poi perché no, chi guarderà il video si potrà divertire anche a ballarla su TikTok”.

L’autore e cantante italiano racconta il motivo di questo cambiamento: “Ho scelto il nome “Majello” per dividere i miei lavori. In cuor mio mi è sempre piaciuto sperimentare, ma con il percorso che ho creato con “Tony Maiello” è stato sempre abbastanza difficile proporre sound diversi da quelli con cui ho abituato le persone che mi seguono. Da qui nasce l’esigenza di creare un percorso alternativo, una sorta di doppia personalità.”

“ ‘Majello’ è tutto il contrario di ‘Tony Maiello’ – prosegue -. Con questo nuovo progetto darò totalmente libertà di espressione all’altra parte di me, quella rimasta sempre un po’ soffocata dalla scrittura tradizionale. Voglio divertirmi e questo mi sembra il modo giusto per farlo, senza cancellare o rinnegare tutto quello che c’è stato prima e che comunque ci sarà ancora in futuro.” Il brano è stato scritto in collaborazione con Marco Rettani ed Enrico Kikkoz Palmosi, mixato da Sabatino Salvati presso Up Studio e masterizzato da Marco D’Agostino presso 96Khz Mastering Studio.

Biografia

Autore e cantante italiano, Tony Maiello nasce a C/mare di Stabia in provincia di Napoli il 15 Marzo 1989. Nel 2008 partecipa alla prima edizione di X Factor e arriva fino in finale. Nel 2010 partecipa a Sanremo Giovani trionfando nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Il linguaggio della resa” scritto dallo stesso Tony. Oltre al singolo del brano sanremese, viene pubblicato anche l’omonimo album. Ha scritto canzoni per artisti italiani, tra cui Laura Pausini, Giorgia, Francesco Renga, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Annalisa, Benji & Fede e Il Volo.

