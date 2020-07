Il Decameron di Airbnb in una villa toscana

Erano gli anni Quaranta del 1300 quando per sfuggire alla peste dieci giovani decisero di trascorrere il tempo tra balli, canti e il racconto di novelle. Ma come passerebbero il tempo dieci amici negli anni Venti del 2000? A lanciare la sfida è Airbnb che, richiamando il Decameron di Boccaccio, regala una vacanza indimenticabile.

Così, 700 anni dopo, la storia prende nuova vita e diventa un modo non più per fuggire, ma per ritrovarsi: dal 22 al 31 agosto 2020 infatti, un ospite e nove amici potranno recuperare i mesi passati separati a causa del lockdown, godendosi l’estate in totale sicurezza. Alloggeranno all’interno della dimora ​La Selva Giardino del Belvedere nel Chianti,​ costruita nel Settecento nel mezzo di un parco incontaminato di diciotto ettari, tra ulivi e boschi di querce. Nell’estate del distanziamento sociale, la dimora, con le sue sette camere da letto e sei bagni, consente agli ospiti di tutelare se stessi e i compagni d’avventura, godendo comunque del tempo insieme lontano dai ritmi e il caos della città grazie a servizi come una piscina d’acqua salata, un anfiteatro romano e un forno a legna.

Insieme, potranno conoscere le tradizioni di paesi lontani e incontrare persone da tutto il mondo grazie a una selezione di ​Esperienze Online​, da provare durante il soggiorno. Come delle moderne novelle, queste esperienze intratterranno gli ospiti e daranno loro modo di entrare in contatto con culture diverse, senza bisogno di lasciare la villa.