Dj Aniceto firma la versione dance de “Il viaggio”

Dj Aniceto esce con un nuovo progetto e firma la versione dance de “Il viaggio” di Linda D edita dalla Believe Digital su etichetta Rossodisera

DJ Aniceto non si ferma mai e trova sempre la voglia di proporre sempre nuove idee e iniziative: In questi giorni, infatti, è uscito il suo nuovo progetto, la versione Dance del brano “Il Viaggio” di Linda D.

La versione Dance è edita dalla Believe Digital su etichetta Rossodisera e vede la partecipazione di Leo Bianchi che ha prestato la sua voce per l’attimo del Rap.

L’atmosfera creata da Aniceto riporta alle sonorità Dance degli anni 80 ma con il beat dei nostri giorni, quasi una sinapsi immaginaria che ci riporta a un momento della Dance che ha saputo influenzare una generazione.

Gli anni 80 per Aniceto sono stati la sua scuola, che l’hanno portato poi, nell’arco degli anni, a consumare le dita sui quei fantastici vinili che ci hanno accompagnato nei nostri amori giovanili.

I giovani di oggi ascoltano queste sonorità con piacere perché per loro sono nuove, mentre per i cinquantenni risulta un tuffo in un passato che ha formato un’intera generazione.

Linda D in tutto questo ha saputo amalgamarsi con Aniceto cavalcando la sua verve creativa, mettendoci del suo e man mano che il lavoro proseguiva, entravano sempre più in sintonia…il segreto di un buon prodotto, infatti, dipende sempre dall’intesa tra gli “Attori” protagonisti.

Leo Bianchi da parte sua ha creato questo ponte generazionale, con il suo Rap ci ha portato prepotentemente ai giorni nostri rispettando però le emozioni sia di Aniceto sia di Linda.

Che dire…il risultato è eccellente, il brano ha tutte le caratteristiche per scalare le classifiche e per posizionarsi tra i brani più ballati in questa stagione estiva.

DJ Aniceto, amato nei Social, Coccolato da Piero Chiambretti e stimato da tutte le più alte cariche istituzionali della nazione ha dimostrato come anche una “canzonetta” possa servire a stimolare le coscienze, lanciando, con Linda D e Leo Bianchi, un messaggio di speranza alla fine di questo brutto momento di Lockdown: “IL VIAGGIO”.