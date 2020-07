Carl Brave canta il tormentone “Fratellì”

Il tormentone “Fratellì” diventa una canzone: Carl Brave in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo

Carl Brave è su tutte le piattaforme con “Fratellì”, il suo nuovo singolo disponibile per Island Records.

Il brano, scritto dallo stesso cantautore, è un ulteriore assaggio di quello che sarà il prossimo album del romano, in uscita a settembre. Nei mesi scorsi abbiamo, infatti, ascoltato “Che poi” e “Spigoli” feat. Mara Sattei e tha Supreme. Per questo terzo brano, Brave ci regala un pezzo che rincara la dose di romanità, tra chitarre pizzicate e un ritornello difficile da dimenticare già dal primo ascolto.

“Fratellì”, di certo, ricorda a tutti il recente fatto di cronaca che ha visto coinvolto Algero Correntini, rapper in arte 1727wrldstar. Il 24enne romano è diventato celebre per la sua corsa sfrenata in auto nella Capitale conclusasi con tanto di incidente. A 110 km/h in zona Ponte Galera, Correntini ha sfrecciato tra semafori rossi e gli altri automobilisti. Poi la frase diventata virale: “Ho preso il muro fratellì”, al centro di meme, sfottò e parodie.

In “Fratellì”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Carl Brave riesce a fotografare la realtà senza moralismi, ma immergendosi nella vita e nella difficile situazione di chi vive una dipendenza, qualsiasi essa sia. Portando in musica una modalità originale e alternativa alla spettacolarizzazione, che spesso vediamo nel cinema e nelle serie tv, di questo tema fatto di cronaca cruda e flash di vita quotidiana.