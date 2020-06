Pifra debutta in libreria con “Fra te e il mondo”

Dalle storie illustrate al primo libro: Pifra debutta con “Fra te e il mondo”. In libreria per Rizzoli una delle voci più originali e seguite del web

Cosa significa superare la fine di un amore a vent’anni? Parte da qui ‘Fra te e il mondo’ il primo romanzo di PIFRA, in libreria edito da Rizzoli.

‘Fra te e il mondo’: la trama

Per quanto tempo una persona che abbiamo amato immensamente può tormentarci dopo la fine di una storia? Restare conficcata nella nostra testa sabotando ogni tentativo di lasciarci alle spalle il passato, torturarci con i ricordi, farci sentire fragili e sbagliati imprigionandoci in un loop senza uscita? Nel caso di Luca, questo incubo a occhi aperti sembra non finire mai. La sua ex ragazza con il trascorrere dei mesi si trasforma in un’ossessione, in una presenza immaginata eppure concreta con la quale dialogare o scontrarsi ferocemente. Lei torna a trovarlo quando Luca è a casa da solo, quando gira per la città, nelle feste alle quali si lascia trascinare per sovrastare il rumore dei suoi pensieri. E resterà con lui anche dopo che avrà conosciuto Lara – a sua volta in fuga da una convivenza diventata soffocante – e iniziato a vivere con lei una passione travolgente.

Chi è PIFRA?

PIFRA, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un ragazzo siciliano diventato popolare su Instagram (dove ha superato i 150.000 follower) grazie alle sue brevi storie illustrate che hanno come protagonista un pesce antropomorfo. ‘Fra te e il mondo’ è il suo primo romanzo.