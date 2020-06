Oscar e BAFTA: cerimonia di premiazione posticipata

Oscar e BAFTA posticipano la cerimonia di premiazione nel 2021 per l’emergenza sanitaria: dai Golden Globe per il momento tutto tace

L’emergenza Coronavirus ha ‘colpito’ anche gli eventi cinematografici più attesi nel 2021: la consegna dei Premi Oscar e quella dei premi BAFTA (British Academy of Film and Television Arts). Inizialmente prevista per il 28 febbraio, la 93esima edizione degli Academy Award è stata rinviata al 25 aprile. Con il posticipo della ‘notte delle stelle’ si è aggiunto quello del Museo del cinema. Prevista per il 14 dicembre, l’apertura è stata rimandata al 30 aprile 2021.

“Abbiamo deciso di prolungare il periodo di ammissibilità e la data dei nostri premi con la speranza di fornire la flessibilità necessaria ai registi per finire e distribuire i loro film senza essere penalizzati per qualcosa che sfugge al controllo di chiunque“, hanno dichiarato David Rubin, presidente dell’Academy, e Dawn Hudson, e l’amministratore delegato.

Non è la prima volta che la cerimonia degli Oscar viene rimandata. In passato è successo nel 1938 a causa dell’inondazione di Los Angeles, nel 1968 dopo l’assassinio di Martin Luther King e nel 1981 dopo l’attentato al presidente Ronald Reagan.

Inoltre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la pandemia globale ha costretto ai BAFTA di rinviare la sua cerimonia di premiazione. Inizialmente in programma per il 14 febbraio, la consegna delle statuette è stata posticipata all’11 aprile.

“Questo cambiamento riconosce l’impatto della pandemia globale e concede un maggiore periodo di eleggibilità. Ulteriori dettagli della cerimonia saranno annunciati prossimamente. La data della cerimonia del 2022, annunciata come il 13 febbraio, è al momento sotto considerazione da parte della Awards Review e qualsiasi variazione sarà pubblicata una volta completata la Review“, si legge nella nota ufficiale diramata da British Academy.

Da ‘casa Golden Globe’, invece, tutto tace. I premi non hanno ancora annunciato il rinvio della cerimonia di premiazione. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli.