Specie selvatiche protette tutelate anche in città

Corte Ue, Specie selvatiche protette tutelate anche in prossimità dei centri urbani: il pronunciamento riguarda un episodio avvenuto nel 2016 in Romania

La rigorosa tutela di talune specie animali prevista dalla direttiva europea ‘habitat’ si estende anche agli esemplari di specie selvatiche protette che si spingono fino ai centri urbani. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue in una sentenza in cui specifica che la cattura e il trasporto di un lupo trovato in un villaggio possono quindi essere giustificati solo se sono oggetto di una deroga adottata dall’autorità nazionale competente.

Il pronunciamento della Corte, spiega l’Enpa, riguarda un episodio avvenuto nel 2016 in Romania, quando il personale di un’associazione per la protezione degli animali, accompagnato da una veterinaria, ha proceduto alla cattura e al trasporto, senza previa autorizzazione, di un lupo che frequentava il luogo di abitazione di un residente in un villaggio rumeno situato tra due grandi siti protetti in forza della direttiva “habitat”. Il trasporto del lupo catturato verso una riserva naturale non si è però svolto come previsto e il lupo è riuscito a fuggire nei boschi della zona.

È stata presentata una denuncia penale per reati connessi alla cattura e al trasporto di un lupo in condizioni inappropriate. Nell’ambito di tale procedimento penale, il giudice del rinvio si chiede se le disposizioni di tutela contenute nella direttiva «habitat» siano applicabili alla cattura di lupi selvatici nella periferia di un agglomerato urbano o nel territorio di un ente locale. I giudici hanno rilevato che la tutela della direttiva europea non ha limiti o frontiere, quindi un esemplare che si trovi in prossimità di zone popolate dall’uomo non può essere considerato fuori dalla sua “area di ripartizione naturale”.