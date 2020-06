Ketama126 torna a luglio con Kety Reborn

Ketama126 annuncia a sorpresa una nuova versione del suo ultimo album, “Kety”. È “Kety Reborn” e sarà disponibile dal 3 luglio

Cinque gli inediti che si aggiungono alla tracklist originaria. Il disco sarà disponibile nella versione classica in cd ma anche in una special edition contenente cd + bandana (in esclusiva su IBS) e in doppio vinile (qui il preorder).

In ogni brano, compresi i nuovi, l’artista romano classe 1992 riafferma la sua attitudine genuina da rockstar e si distingue per uno stile che fonde un linguaggio diretto a una vena romantica oscura e un immaginario intriso di storie notturne. Nei prossimi giorni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), verranno annunciati tracklist e featuring.