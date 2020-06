C’è un nuovo rompicapo che sta facendo il giro del web. La sfida, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è quella di riuscire a trovare il rossetto in mezzo a tutte queste labbra colorate. Il puzzle è stato creato da Professional Beauty Direct, in vista della prossima riapertura in UK dei saloni di bellezza, chiusi fino ad oggi a causa del lockdown.

