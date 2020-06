Dallo spread btp-bund oltre i 300 punti base fino al prezzo negativo del petrolio: gli effetti del Covid-19 sui mercati finanziari di tutto il mondo

Come un fulmine a ciel sereno: l’avvento del coronavirus, accadimento che agli inizi di gennaio di quest’anno pareva essere solo un problema cinese e non certo mondiale, non ha solamente stravolto il nostro modo di vivere la vita di tutti i giorni, ormai improntata al distanziamento sociale più totale, ma anche le dinamiche legate agli stessi mercati finanziari che prima del Covid-19 veleggiavano in territorio positivo. Con l’arrivo del virus, abbiamo assistito a mutamenti di portata storica che hanno interessato le Borse: pensate ad esempio al petrolio statunitense, il Wti, i cui futures a maggio hanno raggiunto un picco negativo di -37,63 (cosa mai accaduta prima)! Come si spiega? In parole povere il lockdown globale ha portato a un eccesso di offerta di petrolio che non poteva essere “riassorbito” visto che la domanda era (ed è tutt’ora) praticamente statica. Fermare l’economia di tutti paesi in nome della Salute, e soprattutto quelle dei cosiddetti core, ha portato, vedi il caso Italia, a fortissimi sellings sui suoi titoli di stato: lo spread btp-bund è arrivato a toccare oltre 300 punti base e c’è voluto l’intervento della Bce per raffreddare tale differenziale attraverso la volontà di acquistare anche titoli junk come potrebbero essere i btp dello Stivale in un futuro non troppo lontano.

Insomma: la situazione, come avete potuto comprendere voi stessi, non è delle più semplici e il futuro resta ancora incerto. Tuttavia non investire non è la soluzione a questo male di portata straordinaria perché lasciare la liquidità ferma sul conto ha un costo: per questo motivo, ovviamente con estrema prudenza, vi consigliamo di tornare a essere protagonisti sui mercati, prima di tutto provando ad aggiornarvi su ciò che sta succedendo alla finanzia poi segundo corsi di formazione di trading. Se invece preferite i video ai commenti testuali, perché non date un’occhiata alle clip, facilmente fruibili da parte di tutti, presenti sul canale youtube di Avatrade, esperta società di trading? Ovviamente fateci poi sapere com’è andata!