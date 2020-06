Coronavirus: pressione alta raddoppia la mortalità

La pressione alta raddoppia il rischio di mortalità da Covid-19 secondo un nuovo studio pubblicato sullo European Heart Journal

Secondo una nuova ricerca pubblicata sullo European Heart Journal [1], i pazienti con pressione alta hanno un rischio di morte per il coronavirus Covid-19 doppio rispetto ai pazienti senza questa condizione di rischio. Inoltre, lo studio ha trovato che i pazienti con pressione alta che non assumevano farmaci per controllare la condizione erano ancora più a rischio di morire a causa del Covid-19.

Un gruppo di ricercatori in Cina e Irlanda ha analizzato i dati di 2866 pazienti con Covid-19 ricoverati all’ospedale Huo Shen Shan di Wuhan, in Cina, tra il 5 febbraio e il 15 marzo 2020. L’ospedale è stato aperto il 5 febbraio esclusivamente per il trattamento dei pazienti affetti da coronavirus. Di questi pazienti, il 29,5% (n=850) aveva una storia medica di ipertensione.

I ricercatori, guidati dai professori Fei Li e Ling Tao dell’ospedale di Xijing, hanno scoperto che 34 degli 850 pazienti ipertesi (4%) con coronavirus sono deceduti rispetto a 22 pazienti senza ipertensione (1,1%) su 2027 – un rischio 2,12 volte maggiore dopo l’aggiustamento per fattori che potrebbero influenzare i risultati, come l’età, il sesso e altre condizioni mediche.

Tra i pazienti con ipertensione che non assumevano farmaci per contrastare questa condizione, 11 su 140 (7,9%) sono morti di coronavirus rispetto a 23 su 710 (3,2%) di coloro che assumevano i farmaci anti ipertensivi, un rischio 2,17 volte maggiore dopo l’aggiustamento per i fattori confondenti.

In una meta-analisi, i ricercatori hanno messo in comune i dati dei pazienti di Huo Shen Wan con i dati di quasi 2.300 pazienti in altri tre studi per indagare i tassi di mortalità nei pazienti in trattamento con farmaci per controllare i livelli di pressione sanguigna prendendo di mira il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS). Questi farmaci includono inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) o bloccanti del recettore dell’angiotensina (ARB). Altri farmaci non-RAAS inibitori utilizzati per il trattamento dell’ipertensione includono beta-bloccanti, calcio-antagonisti (CCB) o diuretici.

Hanno osservato un minor rischio di morte tra i 183 pazienti trattati con inibitori della RAAS rispetto a 527 pazienti trattati con altri farmaci. Tuttavia, i ricercatori dicono che questo risultato dovrebbe essere valutato con cautela in quanto il numero di pazienti in questa analisi era modesto e quindi il risultato potrebbe essere dovuto al caso.

Li ha detto: “E’ importante che i pazienti con pressione alta si rendano conto che sono a maggior rischio di morire a causa del Covid-19”. Dovrebbero prendersi cura di sè stessi durante questa pandemia e hanno bisogno di maggiore attenzione se sono infettati dal coronavirus.

“Inoltre, ci sono stati 140 pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19 che hanno interrotto il trattamento antipertensivo per vari motivi. Abbiamo scoperto che questo era associato a un maggiore rischio di morire a causa del coronavirus.

“In contrasto con la nostra ipotesi iniziale, abbiamo scoperto che gli inibitori RAAS, come gli ACE inibitori o i bloccanti del recettore dell’angiotensina, non erano legati a un aumento del rischio di morire a causa del Covid-19 e, di fatto, possono essere protettivi. Pertanto, suggeriamo ai pazienti di non interrompere o modificare il loro consueto trattamento antipertensivo, a meno che non siano stati istruiti da un medico”.

Ling Tao ha detto: “Poco dopo aver iniziato a trattare i pazienti affetti da Covid-19 all’inizio di febbraio a Wuhan, abbiamo notato che quasi la metà dei pazienti deceduti aveva la pressione alta, che era una percentuale molto più alta rispetto a quelli con sintomi Covid-19 solo lievi. Allo stesso tempo, alcuni ricercatori stavano sollevando la preoccupazione che gli inibitori RAAS potessero facilitare l’ingresso del coronavirus nelle cellule e rendere le persone più suscettibili alla malattia.

“Eravamo abbastanza sorpresi che questi risultati non supportassero la nostra ipotesi iniziale; in realtà, i risultati erano nella direzione opposta, con una tendenza a favore degli ACE inibitori e degli ARB. Pensiamo che questo sia esattamente il motivo per cui la pratica basata sull’evidenza clinica è più vitale che mai”.

Trattandosi di uno studio che ha esaminato i dati delle osservazioni effettuate in ospedale, i ricercatori affermano che è troppo presto per formulare raccomandazioni cliniche basate su questi risultati, e che i risultati di studi clinici controllati randomizzati sono necessari per esaminare, in particolare, il ruolo svolto dagli inibitori della RAAS.

“Questi dati devono essere interpretati con cautela. Tuttavia, essi sostengono le raccomandazioni per la Società Europea di Cardiologia che i pazienti non dovrebbero interrompere o modificare il loro normale trattamento antipertensivo”, ha detto Tao.

Dato che in Cina si stanno diagnosticando meno casi di Covid-19, uno studio clinico randomizzato sarà condotto presso la National University of Ireland Galway dai professori J. William McEvoy e Patrick Serruys, co-autori del documento dell’EHJ.

Serruys ha detto: “Ci sono tre domande rimanenti, e speriamo che il nostro studio clinico in Irlanda risponda alle prime due: che tipo di farmaci dovrebbero essere somministrati ai pazienti affetti da ipertensione COVID-19 – inibitori RAAS o non-RAAS – e questi farmaci potrebbero mitigare il rischio di morire in questi pazienti?

“Per quanto riguarda l’ultima domanda, un recente studio sulla popolazione del New England Journal of Medicine [2] ha suggerito che l’uso di farmaci antipertensivi, come gli ACE inibitori e gli ARB, non espone a un aumento del rischio di risultare positivi al test COVID-19”.

Trattandosi di uno studio retrospettivo, osservazionale, non può mostrare una relazione causale tra gli inibitori RAAS e il rischio di morire a causa del COVID-19. Altri limiti includono l’incapacità di includere tutti i fattori di confusione rilevanti; alcuni dati, come gli elettrocardiogrammi (ECG) non sono stati registrati in dettaglio; e l’impatto dei farmaci antipertensivi può essere valutato solo a breve termine, con studi prospettici necessari per osservare gli effetti a lungo termine.

Contemporaneamente è stato pubblicato un editoriale su questo articolo nello EHJ [3].

