Thailandia, migliaia di macachi assediano Lopburi

E’ un assedio in piena regola quello che migliaia di macachi stanno attuando a Lopburi, In Thailandia. Un’armata di scimmie ha preso il controllo delle strade della città, utilizzando un cinema abbandonato come “quartier generale” e “cimitero” dei combattenti.

Questo comportamento aggressivo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è altro che una conseguenza del lockdown. Lopburi è una popolare meta turistica, che ogni anno attira milioni di visitatori. Le scimmie che vi abitano, una popolazione di almeno 6000 esemplari, sono abituate a ricevere cibarie varie dagli esseri umani. Abitudine andata improvvisamente persa durante la quarantena.

Senza un freno, i macachi sono diventati violenti e hanno fatto della città la loro fortezza. Per placare la loro aggressività, i residenti hanno iniziato a dare da mangiare ai macachi, ma una dieta zuccherata di dolci e bevande gassate non ha fatto altro che aumentare la loro libido.

Tasso di nascita incrementato esponenzialmente, escrementi lungo le strade, scorribande e saccheggi. Il post-lockdown di Lopburi è diventata un’emergenza, che ha spinto il governo ad attuare una campagna di sterilizzazione nei confronti delle scimmie.