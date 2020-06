Nasce l’associazione CONSUMERISMO no profit

Nasce CONSUMERISMO no profit, una nuova associazione dei consumatori che si propone di cambiare completamente il modello di rappresentanza

Un giorno i disservizi, le bollette pazze, le attivazioni di servizi non richiesti e l’uso improprio dei dati dei consumatori potrebbero essere solo un brutto ricordo. Ma soprattutto i consumatori non saranno più soggetti individuali ma Lobby. Per realizzare tale obiettivo nasce CONSUMERISMO no profit, una nuova associazione dei consumatori che ha nel proprio DNA il fine di cambiare completamente il modello di rappresentanza dei consumatori, trasformando la moltitudine di individui in Lobby.

Per questo insieme alla Fondazione Quadrans, CONSUMERISMO no profit sottoscrive un accordo per rendere accessibile la tecnologia Blockchain ai singoli consumatori e diffonderla, anche per rafforzare la tutela mediante l’adozione dei principi della decentralizzazione, trasparenza, immutabilità, sicurezza e il consenso . “L’idea alla base è creare un ecosistema in grado di accrescere la qualità delle filiere produttive, disintermediare, creare valore, rafforzare il ruolo dei consumatori e proteggerlo ex ante, ma soprattutto dar vita ad una lobby forte, rappresentativa e indipendente” – dichiara Luigi Gabriele, presidente di CONSUMERISMO.

Tanti i temi che potrebbero impattare da questo accordo, c’è il nuovo rapporto che si andrà a creare tra consumatori e imprese e che fa della tecnologia solo un “fattore abilitante”. In pratica la sfida è quella di spingere i cittadini a premiare quei prodotti e quelle aziende che li aiutano a capire, che sono trasparenti e offrono tutte le informazioni che possono essere significative per rendere sempre più preventiva la tutela del consumatore.

“Proponiamo a tutela dei consumatori, una blockchain pubblica e open source; uno strumento che può semplificare i passaggi di informazione e di valore all’interno delle pubbliche amministrazioni, tra le imprese, in filiera e nelle relazioni tra e con i consumatori. Concretamente, nel caso di alcune applicazioni realizzate dalla Fondazione Quadrans, la blockchain può mettere al centro il cittadino spingendolo a informarsi di più e meglio e ad acquisire maggiore consapevolezza relativamente all’ambiente in cui vive ed è inserito” – dichiara Marco Vitale, Presidente Quadrans.

