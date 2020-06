La storia di Giusy Versace su Woman Times

La storia di Giusy Versace raccontata da Woman Times: la campionessa, ballerina e deputata ha scritto anche “Wonder Giusy”

La storia di Giusy Versace raccontata da Woman Times. Dopo un gravissimo incidente, con una enorme forza di volontà, diventa campionessa paraolimpica, vince e si afferma poi con ballerina, addirittura mettendo i tacchi a “Ballando con le Stelle”!

Si batte da tempo come un leone per il diritto allo sport dei disabili e per sconfiggere la violenza sulle donne! Come ricorda la Dire (www.dire.it), è arrivata in Parlamento per dar voce alle sue battaglie.

Recentemente ha scritto “Wonder Giusy” , una fantastica storia per bambini.