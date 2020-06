Moda uomo: d’estate bermuda protagonisti

Incredibilmente comodi e freschi i bermuda non possono mancare nel guardaroba di un giovane gentleman. Seppur considerati strettamente casual/sportivi e non raccomandati per occasioni formali ed eleganti, questo capo di abbigliamento è uno dei migliori amici dell’uomo ed in particolare dei giovani durante il periodo estivo.

I bermuda, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), per essere considerati tali, devono arrivare al ginocchio o 1,5cm sopra (sotto il ginocchio diventa un modello ‘capri’ e a metà coscia un modello ‘short’) e vengono di solito proposti con pince e risvolto in diversi tessuti e colori. I modelli sul mercato sono tantissimi ma vanno presi in considerazione solo quelli che si sposano con la propria silhouette e la forma delle gambe.

Con l’arrivo dell’estate, la leggerezza e la freschezza sono due prerequisiti essenziali per sopravvivere alle alte temperature, per cui via libera al lino, cotone, seta, canvas e tela. Per quanto riguarda i colori – per non sbagliare – è preferibile mantenersi su tonalità classiche o coloniali come beige, bianco o navy e lasciare le fantasie solo ad occasioni conviviali in riva al mare o sulla spiaggia.

Questo capo di abbigliamento, prettamente sportivo, si sposa bene con magliette, polo, camicie, felpe e blazer in combinazione con mocassini, scarpe di tela, anfibi e derby. I sandali sono accettati solo per un look balneare.

I calzini bianchi sono per il bonton banditi ma quest’estate le passerelle ci hanno dimostrato come sia possibile trasgredire la regola. Naturalmente, un fisico alto e slanciato è fondamentale per poter osare tale abbinamento.

Gli accessori come cappelli, occhiali da sole e cinture sono elementi che possono valorizzare l’outfit, per cui vanno scelti con attenzione. Gli stilisti più famosi hanno proposto innumerevoli versioni, più o meno classiche, di questo capo nelle collezioni primavera-estate 2020.

Di seguito alcune proposte giovanili da poter immediatamente adottare secondo il proprio gusto personale e da poter sfoggiare subito quest’estate.

Lasciatevi sedurre dai colori, dai tessuti leggeri e ricordatevi sempre di “fare vostro” ciò che indossate. Il vostro modo di camminare e di portare gli abiti farà la differenza per come verrete percepiti dagli altri. Vale sempre il detto: “Non importa cosa indossi ma come lo indossi”.

