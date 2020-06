In rotta per perdere te: Briga pubblica la versione originale

Briga pubblica la versione originale di “In rotta per perdere te”: un regalo del rapper ai fan in attesa del suo nuovo album

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali la versione originale di “In rotta per perdere te” di Briga. Il singolo, prodotto da Dj Raw per Honiro label distr. Believe, è uno dei brani di maggior successo di “Alcune sere”, primo progetto discografico del rapper, pubblicato nel 2012 con Honiro.