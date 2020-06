In libreria il “Garbato manuale di make – up”

Gli italiani sono stati bravi, hanno rispettato alla lettera il lockdown. Certo rimanere a casa, a lungo andare, non è risultato piacevole: esaurita la lista dei film da vedere, divorati tutti i libri in biblioteca e arrivati all’ultimo buco della cintura, man mano la noia ha iniziato a prendere il sopravvento. Le donne, poi, hanno iniziato a risentire dell’ingrigirsi della pelle e hanno trascurato gesti quotidiani come il trucco. L’epidermide in questo periodo è messa a dura prova: lo smart working, le dirette per lavoro, le chat con amici e parenti… Le donne in questo momento lamentano problemi di perdita di luminosità, pelle disidratata e secca e il contorno occhi molto affaticato, dovuto alla posizione fissa e concentrata davanti al pc o alla TV.

Per chi vuole sentirsi meglio e guardarsi allo specchio in modo diverso può consultare il libro dell’esperto make up artist Salvatore Garbato, “Garbato Manuale di Make Up – Stare Bene con la Truccoterapia”, che spiega – con il rispetto e l’ammirazione che da sempre l’autore nutre per la figura femminile – come esaltare il proprio viso senza “strafare”. “L’umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo!”, queste le parole di incoraggiamento del noto truccatore.

Questo manuale può essere utilizzato anche da donne che purtroppo hanno una salute cagionevole, come le donne in terapia oncologica: l’autore lo ha scritto pensando a come alimentare la loro autostima… “Perchè la bellezza non dipende solo dai tratti somatici, è la concretizzazione dell’armonia che è insita in ogni donna e che si può esternare attraverso la valorizzazione di sè e il buon senso“, conclude Salvatore. Insomma, c’è bellezza in ognuno di noi! Può sembrare una frase fatta, ma non lo è: basta leggere le prime pagine del libro per rendersene conto.