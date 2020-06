I bagni più strani del mondo sono in Giappone

In Giappone i bagni più strani del mondo: Hidefumi Nakamura ha raccolto le toilet più significative sulla sua pagina Instagram

Non solo tecnologici. In Giappone si trovano anche i bagni più strani del mondo. Lo dimostrano le immagini raccolte dalla pagina Instagram toilets_a_go_go. Hidefumi Nakamura ha impiegato un anno a scattare foto dei bagni pubblici più significativi di Tokyo e dintorni. Impresa riuscita, grazie anche alla quantità incredibile di materiale da sfruttare. Dopotutto, quando la natura chiama, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) anche l’occhio vuole la sua parte…