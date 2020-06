Artrosi della mano, colchicina inutile per il dolore

Artrosi della mano, colchicina fallisce nel lenire il dolore secondo i risultati dello studio COLAH presentato al congresso virtuale dell’EULAR

La colchicina 1 mg/die per 12 settimane non è risultata efficace nel migliorare il dolore, il conteggio delle articolazioni gonfie e dolenti o la forza della presa nei pazienti con artrosi sintomatica della mano. E’ quanto mostrano i risultati dello studio COLAH presentato al congresso virtuale dell’EULAR.

“Le attuali farmacoterapie per il trattamento o la prevenzione dell’osteoartrosi della mano sono limitate”, ha riferito Courtney Davis, dell’Università di Adelaide in Australia.

La colchicina, un farmaco antinfiammatorio efficace nel ridurre i dolori articolari e il gonfiore nell’artrite gottosa, potrebbe offrire sollievo nell’osteoartrosi della mano, sebbene questo non sia mai stato studiato in precedenza.

Lo studio COLAH ha randomizzato gli adulti residenti in comunità di età compresa tra 48 e 79 anni con osteoartrosi alla mano a ricevere colchicina 0,5 mg due volte al giorno (n=27) o placebo (n=31) o 12 settimane.

L’obiettivo di questo studio è stato quello di studiare l’efficacia della colchicina rispetto al placebo sui punteggi del dolore VAS nell’arco di 12 settimane negli adulti con osteoartrosi della mano in uno studio randomizzato controllato in doppio cieco.

Sessantaquattro adulti residenti in comunità con osteoartrosi della mano (criteri dell’American College of Rheumatology) (54 femmine, 48-79 anni) sono stati randomizzati 1: 1 a colchicina (0,5 mg due volte al giorno) o placebo per 12 settimane.

I punteggi del dolore della scala analogica visiva (VAS) (mano più colpita) sono stati ottenuti al basale e alle settimane 6, 12 e dopo l’interruzione del trattamento alla settimana 16.

Le misure di esito secondarie includevano forza di presa, proteina C-reattiva (CRP) e conta delle articolazioni dolenti e gonfie (TSJC). La forza di presa, TSJC e CRP sono state ottenute al basale e alla settimana 12.

Le analisi intention to treat, sono state adeguate per età e sesso.

Cinquantotto partecipanti hanno completato lo studio (N=27 colchicina, N=31 placebo, tasso di astinenza del 9%).

Il punteggio VAS medio (S.D) della mano interessata al basale era di 71,4 (14,5) mm nel placebo e 65,4 (15,0) mm nel gruppo colchicina (p=0,11). I punteggi VAS sono migliorati durante il trattamento, ma erano comparabili tra i gruppi alla settimana 6, 12 e 16 (53,5 a 6 settimane, 57,1 a 12 settimane, e di nuovo a 62,0 dopo l’interruzione del trattamento).

Il punteggio medio del dolore VAS è migliorato nel gruppo placebo a 53,9 a 6 settimane, 48,4 a 12 settimane e con un backup di 61,6 dopo l’interruzione del trattamento alla settimana 16.

Non ci sono state differenze tra i gruppi alla settimana 12 per la proteina C reattiva (4,5 mg/L contro 4,0 mg/L), la conta delle articolazioni dolenti e gonfie (5,6 contro 3,8) o la forza di presa (14,4 kg contro 15,3 kg).

Gli eventi avversi correlati al farmaco in studio includevano nausea (n=4), diarrea (n=9), vomito (n=3), gonfiore (n=1) e reflusso (n=1).

Come ha concluso Davis: “Sfortunatamente, questo studio non supporta la colchicina per il trattamento dei sintomi dell’osteoartrosi della mano”.