Riaperture Sale Giochi e rilancio dei Casinò Online

Dopo le chiusure per l’emergenza coronavirus hanno riaperto le sale giochi mentre per i casinò online continua il trend positivo

Dopo l’emergenza Covid quasi tutte le attività commerciali italiane hanno ripreso a pieno regime. Tra gli ultimi a riaprire sono le sale da gioco, le sale slot e i punti scommesse che hanno riaperto in quasi tutte le regioni italiane il 15 giugno.

Per quanto riguarda il gioco d’azzardo, l’emergenza legata al Covid-19 ha visto il Governo Italiano prendere dei provvedimenti mai presi prima nella storia Italiana. Durante il pieno della crisi, quando le regole del lockdown erano molto stringenti, il Governo decise di bloccare anche il Lotto e il Super Enalotto (anche nella loro versione digitale) per evitare assembramenti e spostamenti inutili verso le tabaccherie. Un provvedimento storico, se si prende in considerazione il fatto che i giochi ad estrazione non furono bloccati del tutto neanche durante la Seconda Guerra Mondiale. Le sale da gioco, le sale da bingo e gli altri luoghi fisici dove si svolge il gioco d’azzardo hanno potuto riapre in 15 regioni solo il 15 giugno. Alcune regioni hanno deciso di posticiparne l’apertura, come ad esempio la regione Lazio, che permetterà l’accesso alle sale da gioco solo a partire dal 1 luglio.

La chiusura delle sale da gioco fisiche ha portato molti appassionati del gioco d’azzardo a spostarsi verso i migliori casino aams legali. I siti di casinò virtuali hanno infatti visto un forte incremento di traffico e di spesa complessiva da parte della loro audience italiana, con un incremento del 29,5% solo durante il mese di Marzo (dati Agimeg). La situazione era favorevole ai siti di casinò online fin da prima della crisi che, come in molti altri campi, ha visto accelerare delle tendenze già in atto. Anche in questo caso, il mondo del gioco d’azzardo ha velocizzato la transizione verso i giochi digitali, che già prima erano in continua crescita rispetto a slot machine, lotterie, casinò e sale giochi tradizionali.

Durante il lockdown molti giocatori sono stati forzati a provare il gioco d’azzardo online, e ne hanno scoperto i vantaggi. Secondo gli esperti del settore, tra questi saranno in molti a non tornare allo stile di gioco precedente, continuando a preferire le attività online a quelle a cui erano abituati. Nelle regioni in cui le riaperture saranno posticipate rispetto alla data stabilita dal Governo, ci si aspetta che la frequentazione online sia più assidua e duratura nel tempo.

Secondo gli esperti, i motivi per cui ci si aspetta che i casinò virtuali continueranno ad avere la meglio sulle sale da gioco tradizionali (i quattro casinò italiani sono tutti vicini al tracollo finanziario) sono molti. A differenza delle sale slot e dei quattro casinò terrestri, i siti di casinò offrono centinaia di giochi diversi, da slot machine, videoslot o giochi da tavolo come blackjack, roulette e baccarat. L’esperienza di gioco si è fatta molto ricca, offrendo anche giochi di casino live, che prevedono la presenza in streaming di un croupier professionista, con cui interagire in tempo reale grazie all’interfaccia del casinò. La grande offerta di giochi si combina alla facilità d’accesso, che naturalmente è disponibile in qualsiasi momento senza bisogno di rispettare orari d’apertura o spostamenti verso il luogo fisico.

Tutti questi vantaggi, associati anche ad una sempre maggiore fiducia verso i servizi online, hanno convinto gli esperti che il futuro del gioco d’azzardo è online. Un successo che va a discapito delle forme di gioco tradizionali, che sono destinate ad avere un ruolo sempre più limitato all’interno del mondo del gioco d’azzardo italiano.