Frozen 2: Dietro le quinte arriva su Disney+

Non prendete impegni per il 26 giugno: si parte per Arendelle. Domani su Disney+, la piattaforma di streaming targata The Walt Disney Company, arriva Frozen 2: Dietro le quinte.

A meno di un anno dall’uscita nelle sale di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle (leggi la recensione del film QUI), il team creativo apre le porte alle telecamere per una docu-serie in 6 episodi che svela tutto ciò che è servito per creare questo amatissimo film d’animazione. Un racconto dettagliato e immersivo che mostra il grande lavoro che c’è dietro Frozen: dai bozzetti alla musica, dalla regia al lighting. Senza dimenticare, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), gli incontri tra i membri del team, le idee per creare Elsa e Anna e il resto dei personaggi e la passione che l’intera ‘famiglia creativa’ mette per la realizzazione di storie che abbiamo bisogno di vedere al cinema. Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare le sfide e i progressi, la maestria e la complessità della creazione di un film dei Walt Disney Animation Studios.

