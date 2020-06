Tricomoniasi: come riconoscerla dai sintomi

Tra le forme d’infezione che possono interessare la vagina e/o la cervice uterina ci sono sono quella da Tricomoniasi e quella da germi comuni: ecco i sintomi

Il Trichomonas vaginalis o Tricomoniasi è un microrganismo che viene contratto generalmente con rapporti sessuali non protetti con un partner infetto. In casi molto rari questo organismo può sopravvivere su spugne, asciugamani e costumi da bagno umidi, la trasmissione per queste vie non sessuali è estremamente rara ma può intercorrere.

L’infezione può interessare esclusivamente la cervice uterina e/o la vagina, è una infezione frequente e tende a recidivare. I sintomi sono: profusa perdita purulenta giallo-verdastro a volte con odore sgradevole, bruciore e prurito, eritema ed edema della vulvo/vagina, possono esserci associati, dolore durante i rapporti sessuali e sintomi di bruciore alla minzione. Il trattamento e la diagnosi devono essere fatti sotto stretto controllo medico, la terapia e i controlli devono essere consigliati anche al partner per non rischiare recidive, i rapporti devono essere protetti fino alla guarigione.

Le infezioni da germi comuni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vengono contratte con rapporti sessuali non protetti con un partner infetto. Questi germi comuni possono essere i Streptococchi, Stafilococchi, Escherichia Coli, Enterococchi, Mycoplasma, Ureaplasma ecc.. L’infezione può interessare la vagina, la cervice ma anche l’endometrio e le tube, in quest’ultimo caso si possono avere danni che possono portare all’infertilità.

Le infezioni da germi comuni possono determinare perdite giallo-grigiastre, in alcuni casi possono comparire dolore durante i rapporti e bruciori a volte in fase avanzata ci può essere aumento della temperatura o vera e propria febbre e dolori addominali nel caso in cui l’infezione si sia estesa alle tube. Anche in questo caso la terapia deve essere effettuata insieme al partner e si raccomandano rapporti protetti fino alla guarigione.

Lo sapevi che…

L’infezione da trichomonas è una delle infezioni a trasmissione sessuale più diffusa nel mondo. Si stima che ogni anno nel mondo vi siano circa 180 milioni di persone che contraggono tale infezione.

In gravidanza l’infezione da trichomonas è associata ad un aumento di eventi avversi, come la rottura prematura delle membrane, il parto pretermine e un basso peso alla nascita nel bambino.