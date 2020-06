Il Body Funk Festival sarà anche in streaming

Body Funk Festival: la maratona di musica e dj set arriva anche in streaming per quanti non potranno partecipare dal vivo il 6 settembre

Il Body Funk Festival, uno dei pochissimi confermati in Italia nel 2020, si svolgerà anche online. L’appuntamento è per domenica 6 settembre con una lunga diretta di 12 ore a pagamento per quanti non riusciranno a partecipare dal vivo alla Rambla Natural Beach del Maccarese (a Roma).

Da oggi gli utenti, sul sito www.bodyfunk.it, potranno comprare i biglietti per assistere allo streaming del festival, ricevendo un codice pin che il giorno dell’evento che gli consentirà, dalla pagina Body Funk Festival, di assistere alla diretta ripresa e diffusa in video 4k e in audio di altissima qualità.

I biglietti

Fino al 30 luglio il biglietto sarà acquistabile a 5 euro, dal primo agosto fino al 6 settembre al prezzo di 10 euro. Qualora per qualsiasi motivo, il festival non dovesse tenersi, ogni biglietto venduto per lo streaming sarà prontamente rimborsato in denaro.

I performer

Headliner del festival, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà Joey Negro, il dj e producer più famoso al mondo di musica funk, soul & house, ma non solo. Oltre 25 tra dj ed artisti tra i massimi esponenti del genere che si esibiranno su 3 palchi. Tra i performer: Luca Moplen, M.B. Edit, De Gama, Les Inferno, Massimiliano Troiani, Stefano Fusco, Alfeo, Dj Adam, Michela Cini, Massimo Etrix, Liza Dj, Laura Ross, Mattia Pesce, Nour Melehi, Leo Roma Rodriguez. Live Percussion by Everaldo e Andrea De Carlo. After Show Deep House Dj set by Davide Ferrario, Edem & Govan, Beautiful Nun.