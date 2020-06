Estrazioni del Million Day: 5 cose da sapere

Estrazioni del Million Day: ecco 5 cose da sapere. Da come compilare la schedina digitale al bonus di benvenuto

Spopola da un paio di anni, fa parte della categoria delle lotterie, si gioca compilando una schedina: di cosa stiamo parlando? Del Million day online, ovviamente, il gioco con il montepremi nel nome!

1 milione di euro è la cifra che si può arrivare a vincere, ma come poter gioire per i risultati delle estrazioni del Million Day? Quali sono le cose più importanti da sapere?

Tentare la fortuna non è mai stato così comodo, perché giocare online permette di collegarsi quando si preferisce e ovunque ci si trovi. Questa è la prima delle 5 informazioni essenziali sul Million Day: per giocare online, è necessario aprire un conto di gioco al quale si potrà accedere da computer, tablet o smartphone anche grazie a una pratica app dedicata.

Seconda: compilare la schedina digitale. 5 numeri fortunati compresi tra 1 e 55, nella speranza compaiano tra i risultati delle estrazioni del Million Day. Se il primo tentativo non va a buon fine, la stessa giocata può essere ripetuta fino a venti volte!

La terza informazione è logistica: le estrazioni vengono effettuate tutti i giorni alle 19 (per questo motivo le giocate sono interrotte dalle 18.45 alle 19.15). Perciò non perdetevela, i risultati delle estrazioni del Million Day sono sempre consultabili anche dallo smartphone.

Quarta, ma essenziale: il bonus di benvenuto! Se sei alle prime armi in fatto di Million Day, per “allenarti” e farci la mano potrai usare il bonus che appare direttamente sul tuo conto gioco dopo la registrazione e la prima ricarica.

Last but not least, ultima ma non per importanza, la quinta informazione da sapere sono i montepremi. Abbiamo già accennato l’importo del primo premio, ma altrettanto interessanti sono le altre vincite. Per due numeri indovinati, 2 euro. Non significativo, direte voi, ma l’ascesa è vertiginosa, perché con tre numeri siamo già a 50 euro e con quattro a 1000, fino al salto nel vuoto di cinque numeri indovinati e il milione di euro.

Non è difficile immaginare l’attrattiva di questo particolare tipo di lotteria, l’importante è affidarsi sempre a una piattaforma di giochi online approvata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Avevamo promesso 5 cose da sapere, ma una sesta – come tutte le eccezioni – è quasi d’obbligo. Un conto di gioco online per il Million Day è vantaggioso anche per la possibilità di controllare, in ogni momento in archivio, i numeri usciti con frequenza e i ritardatari. Statistiche aggiornate sono presenti nei portali e di facile consultazione anche dal proprio smartphone.