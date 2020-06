Domani Anna Todd in chat per le sue lettrici

Mondadori Store lancia, in collaborazione con Sperling & Kupfer, il primo instore digitale a livello internazionale che vedrà come protagonista Anna Todd, l’autrice bestseller di After – da cui è stato tratto l’omonimo film – e di Spring girls. I suoi romanzi sono tradotti in oltre 35 lingue e hanno venduto oltre 11 milioni di copie nel mondo, conquistando e mantenendosi a lungo ai vertici delle classifiche italiane e di tutta Europa.

La scrittrice incontrerà il pubblico e dialogherà (con traduzione in italiano) con le lettrici italiane il 25 giugno alle ore 18.00 in diretta live da Los Angeles in ‘Stars Room’, una chatroom dedicata al nuovo romanzo, realizzata in occasione dell’uscita di Stars 2. Noi come sole e luna, secondo romanzo della serie Stars, edita da Sperling & Kupfer.

Un appuntamento esclusivo durante cui la Todd racconterà alle lettrici il romanzo Stars 2 e la sua esperienza come scrittrice e come sceneggiatrice e produttrice del secondo adattamento cinematografico di After, in arrivo prossimamente nelle sale. Inoltre, la giovane autrice risponderà alle domande e alle curiosità delle sue lettrici e dei suoi lettori, che potranno intervenire in una chat dedicata.

COME PARTECIPARE ALL’INCONTRO