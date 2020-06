Shade e Merisiel Irum insieme in “Autostop”

Shade si catapulta dentro un film nel video di “Autostop”, il suo nuovo singolo. Diretto da Federico Santaiti, con la produzione a cura di Borotalco tv, la clip è stata girata tra Milano, Udine e Lignano Pineta.

L’hit maker viene coinvolto, anzi “scongelato”, per una nuova missione estiva. Nel suo percorso però, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si paleserà una splendida ragazza che fa l’autostop sul ciglio della strada, la modella e cosplayer Merisiel Irum, che condividerà con lui il viaggio. È la storia di una piccola avventura estiva che ancora una volta sembra non finire e lascia qualcosa in sospeso.