Chiara Ferragni nel nuovo videoclip di Baby K

Arriverà in radio e su tutte le piattaforme per Sony Music giovedì 25 giugno il nuovo singolo di Baby K, “Non mi basta più”. Il brano, oltre che a candidarsi come uno dei tormentoni dell’estate 2020 appena iniziata, porta con sé una sorpresa inaspettata per i fan dell’artista di Singapore. Nel singolo, come special guest, Chiara Ferragni. E Baby K già annuncia: “Preparatevi ad un’estate iconica oltre che rovente…”.

Il singolo, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato anticipato dal jingle presentato nella campagna di comunicazione crossmediale ADV realizzata dal brand Pantene, in cui le due sono protagoniste e ambassador. “Felicissima di poter annunciare la collaborazione con Pantene e Chiara Ferragni!”, ha scritto Baby K su Instagram. “Un progetto davvero unico nato pensando che anche in un’estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi- partendo dai capelli”, si legge nel post spoiler del pezzo.