In libreria le storie de “Il dottor De Soto” di Steig

Disponibile in libreria “Il dottor De Soto” di William Steig: un nuovo albo della collana dedicata al maestro americano e grande illustratore del “New Yorker”.

“Una storia meravigliosa, che piacerà a tutti.” (LOS ANGELES TIMES)

Affiancato da sua moglie, il dottor De Soto, esperto dentista, cura il mal di denti di animali grandi e piccini: è tanto bravo che i fortunati pazienti non sentono alcun dolore. Essendo un topo, però, si rifiuta di curare animali golosi di roditori, che possano essere tentati di mangiarsi il dentista alla fine dell’intervento. Così, quando un giorno si presenta alla porta dello studio una volpe, che chiede aiuto per un brutto mal di denti, i coniugi De Soto non sanno cosa fare. La manderanno via? Oppure accoglieranno l’insolito paziente, sperando nella sua gratitudine? Per non correre rischi, gli astuti e generosi topolini studiano un piano perfetto… Un albo tra i più belli e divertenti di William Steig, Newbery Honor Book e vincitore del National Book Award nel 1983.

pp. 32

Dai 4 anni

€ 16,00