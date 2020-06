Europa Creativa: ai progetti italiani 5,5 milioni

Il Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura rende noti i risultati dei progetti vincitori nell’ambito della Call EACEA 32/2019 Support to European Cooperation projects

Il Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura rende noti i risultati dei progetti vincitori nell’ambito della Call EACEA 32/2019 Support to European Cooperation projects 2020.

I finanziamenti sono divisi in due categorie a seconda del numero di partner e paesi coinvolti. Per la piccola scala (partenariato tra almeno 3 paesi), sono stati selezionati complessivamente 93 progetti con un cofinanziamento di € 17.359.091. Per la larga scala (partenariato tra 6 paesi), 20 progetti, con un cofinanziamento di € 29.768.803.

Anche quest’anno il numero dei progetti a leadership italiana ammessi al cofinanziamento europeo è altissimo:

* 15 per la piccola scala;

* 3 per la larga scala.

L’Italia si attesta al secondo posto, dopo la Francia, su 34 paesi partecipanti, per la piccola scala, e al terzo posto, dopo Francia e Germania, per la larga scala, su 18 paesi partecipanti.

La partecipazione complessiva degli operatori culturali e creativi italiani al bando di Europa Creativa diventa ancora più alta se, alle imprese/enti/associazioni leader, si aggiungono anche quelli presenti in qualità di partner nell’ambito dei progetti vincitori.

Sono, infatti, ben 67 le associazioni/enti culturali e creativi pubblici e privati italiani, coinvolti nelle attività dei 113 progetti ammessi al finanziamento, così distribuiti:

* 47 per la piccola scala;

* 20 per la larga scala.

In tal modo, l’Italia si attesta al primo posto per l’ammontare del cofinanziamento europeo per i progetti di piccola scala, pari a € 2.216.311, e al secondo posto, dopo la Francia, per quelli di larga scala, per un importo di € 3.262.489.

Un finanziamento complessivo di € 5.478.800 a sostegno di progetti di cooperazione transnazionale.

“Questi risultati – ha commentato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini – premiano l’impegno di tutti gli attori coinvolti soprattutto in un momento così difficile per i settori culturale e creativo. E confermano che la creatività italiana non è soltanto nei grandi maestri del passato ma è presente e in fermento nelle migliaia di giovani imprese culturali e creative che con fantasia e intelligenza offrono nuove opportunità di sviluppo per il paese”.

Ecco i progetti vincitori a cui vanno le

Congratulazioni del Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura.

Per la PICCOLA SCALA:

1. MUSEO DEI BAMBINI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Progetto: AAA. ACCESSIBLE ART FOR ALl;

2. FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS – Progetto: INVISIBLE LINES;

3. TEATRO VALMISA – Progetto: DREAM TRACES. TRAVELLING, CONTAINER;

4. SCIARAPROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – Progetto:

Gender Matters;

5. ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTORIA VITTADINI – Progetto: BEYOND

SIGNS – For equal access, professionalization and engagement of native

signer artists for mixed audiences;

6. ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA – Progetto: G-

BOOK 2: European teens as readers and creators in gender-positive

narratives;

7. FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA – Progetto: AN IDEAL CITY;

8. ASSOCIAZIONE ARDITODESÌO – Progetto: Culture as a Unique Resource

to Inspire, Outreach & Understand Science;

9. UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA – Progetto: PTM – Pass the Mic!

Decolonizing education through arts;

10. ASSOCIAZIONE CULTURALE GLENN GOULD – Progetto: Small Festivals

Accelerator. A new model for the sustainable development of small

festivals in peripheral areas;

11. SINEGLOSSA – Progetto: Artificial Intelligence For Future;

12. ASSOCIAZIONE BE STREET – Progetto: European Crossborder Youngs to

Promote Hip-Hop, Equality and Roots;

13. COOPERATIVA ATLANTE SOCIETA COOPERATIVA – Progetto: Blind

Engagement in Accessible MUseum Projects;

14. ASSOCIAZIONE CULTURALE PROCULT – Progetto: MArteLive;

15. Società Musicale Orchestra e Coro San Marco – Progetto: BRAVO

BRAVISSIMO

Per la LARGA SCALA:

1. POLITECNICO DI MILANO – Progetto: HUMAN CITIES – Creative works with small and remote places:

2. ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI – Progetto: Aldus Up – Building Bridges in the Book World;

3. COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY DI BOLOGNA IL CASSERO ASSOCIAZIONE – Progetto: Perfoming Gender – Dancing In Your Shoes.

Un plauso anche a tutte le imprese e agli enti pubblici e privati italiani attivi nel settore culturale e creativo che partecipano come partner ai progetti vincitori.

Per saperne di più: