Galeffi racconta la vita di un attore italo americano nel video/docufilm di “Monolocale”: il brano è il nuovo singolo estratto dal disco “Settebello”

“Monolocale” di Galeffi diventa un docufilm nel suo video ufficiale. Diretta da Land-HO, la clip racconta la vita di Gene, attore italoamericano che, sulla soglia dei 70 anni, vive la sua vita sospeso fra ricordi e rimpianti, tra immagini di un matrimonio fallimentare ormai passato e la sua carriera nel cinema. Fra fiction e realtà, il tutto accompagnato dalle note di Galeffi.

“Monolocale” è nuovo singolo estratto dall’album di Galeffi, “Settebello”, un brano delicatamente erotico, dove storie private e personali diventano ora di tutti, trovando il loro spazio tra metri quadrati d’amore. “Sotto le coperte come fossimo calamite, quante promesse però rimangono in un angolo” canta Galeffi: c’è il dolore di una perdita solo immaginata, c’è il sogno di un amore immenso, c’è l’amara rassegnazione alla fine. La canzone è in rotazione radiofonica dal 12 giugno.

Il disco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è disponibile nella sua versione in vinile, acquistabile anche su Amazon in copia autografata.