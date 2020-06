Influenza, la Sip: vaccino gratis in molte regioni

Vaccino antinfluenzale, la Sip: “Sarà gratis per i bambini fino ai 6 anni in molte regioni. Si vaccinino anche pediatri e gestanti”

“Quest’anno la vaccinazione contro l’influenza e’ ancora piu’ importante. In molte regioni italiane la vaccinazione verra’ offerta in maniera attiva e gratuita per i bambini da 6 mesi a 6 anni e sara’ importante ottenere coperture vaccinali elevate”. Lo afferma Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di pediatria (Sip), commentando la circolare del Ministero della Salute su ‘Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021′, in cui si ribadisce che non e’ esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2.

“Sara’ importante – prosegue il pediatra alla Dire (www.dire.it) – prepararsi nell’identificare tutta la popolazione a rischio, per procedere poi alla vaccinazione in tutti i soggetti delle categorie elencate nella circolare. Sara’ importante che tutti i pediatri si vaccinino. Sara’ importante promuovere la vaccinazione in tutte le gestanti. Prima dell’inizio della campagna vaccinale 2020-2021 invieremo a tutti i soci Sip materiale informativo e divulgativo per sostenere la vaccinazione e promuoverla. Uno specifico webinar sara’ organizzato a settembre sulla vaccinazione contro l’influenza. Sono sicuro- conclude- che tutti i pediatri italiani faranno al meglio la loro parte”.

La circolare del Ministero e’ stata pubblicata sul sito della Sip. Ecco il link: https://www.sip.it/wp-content/uploads/2020/06/VACCINAZIONE-contro- INFLUENZA.pdf