TuttoMeritoMio: call prorogata al 10 luglio

Prorogata al 10 luglio la scadenza della seconda call di #TuttoMeritoMio per 140 studenti di talento da accompagnare nei loro studi

È stata prorogata al 10 luglio la scadenza della seconda call di #TuttoMeritoMio, il programma di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo che vuole valorizzare il merito e il potenziale dei giovani favorendo la formazione scolastica e universitaria di ragazzi provenienti da famiglie in condizioni di disagio economico. Saranno selezionati 140 giovani meritevoli e di talento fra 17 e 19 anni che riceveranno una borsa di studio e un supporto costante attraverso attività di mentoring per l’ampliamento delle proprie possibilità di crescita e lo sviluppo individuale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la partnership operativa di Fondazione Golinelli.

Con il bando saranno selezionati 80 giovani studenti che nell’anno scolastico in corso frequentano il terzo anno e 60 che frequentano l’ultimo anno delle scuole di secondo grado, di ogni indirizzo, della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto. I giovani dovranno avere la media del 7,5 e il voto dell’8 in condotta, il raggiungimento di almeno 80/100 alla maturità per i giovani di quinta. Inoltre, requisito fondamentale sarà il reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza che non dovrà superare la II fascia ISEE. Gli studenti al terzo anno degli istituti superiori riceveranno contribuiti annui da un minimo di 3.000 euro per i residenti a un massimo di 3.500 euro per i fuori sede. E coloro al quinto annoda un minimo di 4.800 euro per i pendolari ad un massimo di 11.600 euro per i fuori sede, mentre riceveranno 3.600 gli studenti residenti nella Città Metropolitana di Firenze.

Con questo potranno sostenere spese relative a vitto e alloggio; trasporti pubblici cittadini e regionali; car-sharing e bike-sharing; trasferte legate ad attività formative; attività sportive; quote associative ed abbonamenti annuali; attività culturali, spettacoli teatrali, ingressi musei, congressi e seminari; attrezzature tecniche informatiche per lo studio; corsi di lingue, musica e approfondimento anche all’estero; libri e riviste, abbonamenti a periodici, biblioteche o banche dati online. Per presentare domanda è necessario compilare il modulo online sul sito www.tuttomeritomio.it entro il 10 luglio.