The Last of Us 2 per PS4 esce dopo sette anni

Sette anni dopo averci regalato uno dei videogiochi più sensazionali di tutti i tempi, Naughty Dog scommette con il secondo capitolo, The Last of Us 2, vincendo a mani basse. Ancora una volta, lo studio si distacca dalla concezione più semplicistica di videogame, trascinando il giocatore in un mondo dominato da suoni, immagini e sensazioni ben al di fuori dei titoli a cui siamo abituati. E proprio le emozioni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono il fulcro di questo straordinario sequel.

The Last of Us Parte 2 è ambientato 5 anni dopo il suo predecessore. Ellie ha 19 anni e, insieme alla sua compagna e Joel, ha trovato una sorta di stabilità in un accampamento di sopravvissuti a Jackson, nel Wyoming, nonostante la minaccia degli infetti sia una presenza costante. Ma qualcosa romperà questa ritrovata armonia ed Ellie, piena d’odio, inizierà un viaggio implacabile per ottenere la sua vendetta.

Il videogioco è disponibile da oggi in esclusiva PlayStation 4.