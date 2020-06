Rifò diventa 100% sostenibile con Repack

Funziona così: l’utente acquista Rifò e richiede imballaggio riutilizzabile; Una volta ricevuto e scartato il pacco, dovrà rispedire l’imballaggio tramite lettera di vettura ricevuta; non appena la busta Repack arriva a destinazione, l’utente riceve un codice di sconto, utilizzabile in tutta la rete di negozi che si avvalgono di Repack.

Il packaging così non deve più essere smaltito: al contrario, grazie all’azione del cliente, torna in circolo per essere utilizzato più volte (circa 20) da utenti diversi per acquisti diversi.

Per incentivare l’utilizzo di questo servizio sostenibile, Rifò ha deciso di proporre il servizio Repack ai clienti del suo shop allo stesso costo fornito dall’azienda finlandese: 3€ su ogni ordine, senza alcun ricarico.