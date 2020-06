Febbre di Jonathan Bazzi diventa un film

Il libro, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), racconta la storia del trentunenne Jonathan. Nel gennaio del 2016 gli viene la febbre, che non va più via: una febbretta costante e spossante. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, pensa di essere all’ultimo stadio di una malattia mortale. La sua paranoia continua fino al giorno in cui arriva ile la realtà si rivela:. A partire dal d-day, che ha cambiato la sua vita con una diagnosi definitiva, l’autore ci accompagna indietro nel tempo, all’origine della sua storia, nella periferia in cui è cresciuto,(o ‘Rozzangeles’, il ‘Bronx del Sud di Milano), la terra di origine dei rapper, di Fedez e di Mahmood, il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal Sud per lavori da poveri. Figlio di genitori ragazzini che presto si separano, allevato dai nonni,(colto, emotivo, omosessuale, ironico)