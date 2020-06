Cucciolo di panda gioca con la mamma: il video

Allo zoo di Berlino cucciolo di panda si diverte a giocare con la mamma e reclama le sue attenzioni: il video, virale sui social, è adorabile!

Anche gli animali amano giocare. Come questo cucciolo di panda, che si diverte con la sua mamma nello zoo di Berlino.

Il piccolo, un maschietto di nome Pit di circa 9 mesi, ha approfittato del pisolino del fratello Paule per reclamare le attenzioni di mamma Meng Meng. Così, non le lascia un attimo di tregua, neanche per fare un bagnetto, fino a quando non cede e inizia a giocare con lui, aiutandolo anche ad arrampicarsi sull’albero.

Pit e Paule sono nati allo zoo di Berlino il 31 agosto del 2019 da mamma Meng Meng e papà Jiao Qing. La loro nascita, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata la prima nella struttura, unica in tutta la Germania ad ospitare questa delicata specie.