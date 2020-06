Marco Gallorini pubblica l’album “Scelte”

Fuori sulle piattaforme digitali “Scelte” il nuovo album di Marco Gallorini, accompagnato dal nuovo singolo “Venere”

"Scelte" il nuovo album di Marco Gallorini, accompagnato dal nuovo singolo "Venere". Quest'ultimo singolo è il brano dell'album in cui c'è stata più sperimentazione sonora in fase di registrazione: batterie distorte, voce roca e satura, inconfondibile timbro di Marco, con l'aggiunta di octaver e sintetizzatore che si intrecciano alla perfezione. Il tutto ci lascia un risultato ad alto tasso energico, spiazzante mix tra ruvidità e rock-grunge modernissimo. Anticipato dai singoli "Saremo" e "Clichè", l'EP "Scelte" rappresenta un viaggio in prima persona dove l'autore Marco racconta esperienze di vita vissuta. L'album è stato realizzato grazie alla collaborazione di Samuel Venzaghi al basso e Massimo Palmirotta alla produzione artistica e batteria.

“Scelte, così ho voluto chiamare il mio primo album da solista proprio perchè è stato necessario prendere molte decisioni per poterlo realizzare e anche perchè ogni canzone presente al suo interno parla di una scelta, la più difficile, la scelta di volersi bene, parla di amore e libertà, la descrizione dell’impulsività di un emozione non capita a pieno ma vissuta in tutte le sue sfumature attraverso un rapporto fisico ed emotivo con l’altra persona, fatto di complicità ed emozioni contrastanti svelando così un rapporto interpersonale. Un lavoro registrato mixato e masterizzato soltanto in 4 giorni grazie alla professionalità e disponibilità del noise factory studio di milano (Federico, Alessio e Marina). Un progetto eseguito ad alte temperature, (neanche la febbre a 38 mi fermò in quei giorni), da mattina a sera a suonare e registrare come se fosse la sola cosa importante in quel momento, ed era proprio così, per registrare le voci in quelle condizioni mi hanno chiuso in una stanza che emanava vapori balsamici, era come stare alle terme ma con adrenalina al posto del relax. Per fortuna la mia voce resta sporca anche quando non è influenzata graffiante per natura.”

L’album prevede una canzone in più di quelle presenti sugli store intitolata “Io e te” che verrà presentata come inedito all’Ariston a settembre e pubblicata on line in quel periodo, fino a quella data sarà possibile ascoltarla solo sulla copia fisica di “scelte” disponibile all’acquisto sui canali social di Marco Gallorini.

Marco Gallorini ci ha abituato ormai da tempo al suo stile, che nasce con passione prepotente fin da giovane, quando inizia la gavetta con alcune cover band spaziando dall’hard – rock al trash – metal, dal rock classico al grunge e al funky. Dopo una serie di esperienze e viaggi ricchi di spunti creativi, Marco matura la consapevolezza di voler scrivere e produrre brani propri, virando verso lo stile “stoner”, genere di matrice hard rock, ma con sonorità più classiche. I suoi testi descrivono sentimenti di rabbia mista a felicità, quasi sempre frutto di emozioni ed esperienze vissute in prima persona, accompagnate dalla voce rauca e graffiante, perfetta espressione di questo stile. Insieme al suo team di colleghi (nonché amici) musicisti, Samuel e Massimo in primis, ha creato un feeling maturo e durevole che gli permette di esprimere in pieno il suo potenziale artistico. Reduce l’anno scorso da un tour con più di venti esibizioni “live”, tra le quali quella per le selezioni di Sanremo Rock, Marco attende con ansia di poter presto ritornare sul palco dal vivo. Perché il rock vero non ama aspettare.

