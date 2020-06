I freestyler FEA debuttano con “TRVL”

FEA, il primo collettivo italiano di freestyler, esordisce con un brano in studio: “TRVL” fuori in digitale distribuito da Gold Leaves Academy

Fuori in digitale, distribuito da Gold Leaves Academy, “TRVL”, il primo singolo ufficiale a firma FEA (acronimo di Freestyle Elite Agency), collettivo nato nel 2019 che riunisce i migliori freestyler italiani.

Il brano è disponibile ai seguenti link: https://backl.ink/142472964.

FEA è un collettivo composto dai rapper Blnkay, Bruno Bug, Frenk, Debbit, Dr. Jack, Drimer, Keso, Hydra, Morbo, Lethal V, Poomba, Reiven, Shekkero. 13 artisti affiancati da Dj MS, Dj ufficiale e direttore artistico del collettivo (già noto per essere il Dj ufficiale di Nitro), e conosciuti dal pubblico hip hop per aver dominato tutte le principali competizioni di freestyle a livello nazionale come, ultimamente, Mic Tyson, Tecniche Perfette e Tritolo Battle.

I brani di FEA non vogliono essere per forza delle “posse track”, così in questo primo singolo, “TRVL”, non ci sono le voci di tutti i membri del collettivo ma di 4 di loro: Drimer, Debbit, Shekkero e Morbo che si alternano sulla produzione musicale di Denny Beatz & Moremusic. Sposando in pieno l’ambizione di FEA di andare oltre il freestyle e, dunque, non limitarsi all’improvvisazione, “TRVL” è un brano ben scritto e ben costruito in cui quattro stili diversi si uniscono perfettamente trovandosi a loro completo agio su una strumentale dal sapor elettronico. Il titolo è l’abbreviazione della parola “travel”, il testo infatti racconta ed esplora l’idea del viaggio sotto molteplici sfaccettature.

FEA è un progetto nato nel 2019 dall’unione di artisti con esperienze, percorsi ed età differenti, e che ha già organizzato vari eventi. Il collettivo si prefigge di innalzare il livello generale del freestyle, dando credito ai suoi interpreti anche come autori di veri e propri brani e senza precludersi alcun obiettivo. “TRVL” è il primo capitolo ufficiale della storia di FEA.

LINK UFFICIALI