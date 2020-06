Alfiero: fuori il nuovo singolo Mare. Il brano segue l’uscita di Conclusione, entrambi estratti dal secondo album del cantautore, in uscita nell’autunno del 2020

Mare è il nuovo singolo di Alfiero, cantautore di Terracina (LT) dallo stile maturo e asciutto, profondo cantore di storie universali. Il brano segue l’uscita di Conclusione, entrambi estratti dal secondo album di Alfiero in uscita nell’autunno del 2020.

“Mare è stata scritta dopo alcuni giorni che è arrivata una bambina africana nella struttura in cui lavoro. La bambina ha attraversato l’Africa a piedi e poi con il barcone è arrivata nel nostro Paese. Quando è arrivata in casa famiglia non parlava l’italiano, lo capiva poco, era smarrita e sola. I suoi genitori non si sa che fine hanno fatto. I suoi occhi, le nostre passeggiate, i suoi progressi e il suo affetto ha fatto uscire questa canzone”.

CREDITS

Testo e musica di Andrea Alfiero

Registrato presso il TendaRossa studio di Elia Scandozza a gennaio/febbraio 2020

Hanno suonato

Batteria Elia Scandozza

Basso Alessandro Annarelli

Chitarra Elettrica Igino Tucci

Tastiere e Synth Tiziano Tornesi

Chitarre acustiche Andrea Alfiero

Voce Andrea Alfiero

TESTO

E ti chiedo se conosci il mare

Se hai voglia di andarlo a vedere

L’effetto che ha al buio di notte

Poi ci penso e mi dico coglione

La tua rinascita passa da lì

Una barca e le onde di notte

Affidata nelle mani di un Dio

Che non sa più reagire

E ti chiedo se conosci il mare

Quello d’estate pieno di gente

Di lasagne, cannelloni e ciabatte

Sotto gli ombrelloni

Di canotti, braccioli e il baretto

E i suoi ghiaccioli

È quello che vorrei vedessi tu

È quello che vorrei vedessi tu

Io ti vizierei

Io ti vizierei

Io ti vizierei

Io ti vizierei

E ti porto in riva al mare

Ti presto occhi nuovi e lasciamo cadere

Le paure e l’ansia di arrivare

Ti do

Palette e secchiello per poter ricominciare

ALFIERO

